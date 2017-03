Argentino volvió a ganar y está cuarto

LIGA NACIONAL DE BASQUETBOL

Argentino metió otro batacazo en Mar del Plata. Tras igualar en 85 derrotó en tiempo suplementario a Quilmes por 97 a 94.

Argentino entró mejor que el Cervecero. Buena defensa –par, dos tres- complicó al dueño de casa. Por contrapartida el goleo repartido hizo que a los dos minutos pasara arriba 6 a 5 y no abandonara más el resultado ganador para llevarse el cuarto 20 a 5.

El Turco se quedó en el inicio de los segundos diez minutos. Luca Vildoza empató el juego en 28, marró el segundo libre y Ariel Eslava puso arriba al local 30-28, resultado que le duró poco más que un minuto. Chaz Crawford volcó una pelota sensacional y llegaron los triples de Novar Gadson (3) para que el Turco reviviera 41-36 a falta de un minuto para el cierre del primer tiempo.

Y el tiro del final también le salió. Japez pidió tiempo muerto para jugar la última bola que Junior Cequeira transformó en gol sobre la chicharra para irse al descanso ganador 45-36.

Durísimo tercer cuarto. Argentino aguantó el resultado con altibajos en el juego. Algunos atropellos ofensivos le dieron la derecha al local que achicó peligrosamente los números de la mano de Robinson y Vildoza: 63-64.

En el último cuarto se fueron prestando el marcador, igualaron en 85 y debieron jugar cinco minutos más.

El alargue no escapó a las generales del partido. Tanto a tanto. Lo cerró mejor Argentino con Gadson y Crawford, rematando el juego el mejicano Israel Gutiérrez con un doble.

Mañana Argentino se presenta en Bahía Blanca.

Anoche

Regatas 92 vs Ferro 95

Libertad 84 vs Obras 78

Quilmes 94 vs Argentino 97

Atenas (Cba) 76 vs Boca 75

Hoy

20 Hispano vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Peñarol

Mañana

21 Echagüe vs Obras

21 Instituto vs Boca

21 Weber Bahía vs Argentino

22 La Unión Fsa vs Ferro<