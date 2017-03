Ciclista quiere otra victoria ante Tomás de Rocamora

TNA

Ciclista Juninense encara esta noche la serie de dos partidos fuera de casa para terminar la fase regular. Hoy el rival será Rocamora y comenzará a las 21.30 con arbitraje del mendocino Pablo Leyton y el bahiense Emmanuel Sánchez. El elenco de Sucatzky, tras 34 partidos disputados, tiene un registro de 20 triunfos y 14 derrotas (20-14) que lo ubica en el 3º lugar, sólo por detrás de Deportivo Viedma y Estudiantes de Olavarría. Por su parte, el equipo de Concepción, también jugó 34 encuentros pero con un record negativo de 15-19. Esta temporada se enfrentaron 3 veces y fueron 3 triunfos verdirrojos.

Historial: arriba Ciclista

En las últimas 3 temporadas, el verdirrojo y Rocamora se enfrentaron 11 veces con 8 victorias para los de Junín y 3 para los de Concepción. En la temporada 2012-2013, con Santángelo como DT, Rocamora ganó en el Coliseo y después se tomó revancha Ciclista en Concepción 94 a 93.En el año del campeonato histórico, el verdirrojo ganó los dos partidos disputados: como local por amplio margen y como huésped 82 a 79. Por último, la temporada pasada fue 2-2, respetando las localías. El 26 de febrero del año pasado los de Sucatzky triunfaron 85-66 (arbitraje Hoyo-Moral), y este campeonato se enfrentaron 3 veces con 3 triunfos verdirojos.

Hoy

21 Independiente (Sde) vs Hindú Club

21 Las Parejas vs Comunicaciones

21.30 Barrio Parque vs Oberá Tc

21.30 Unión vs Bhy Tiro Federal

21.30 Rocamora vs Ciclista

21.30 Atenas vs Huracán

22 Mitre (Tuc) vs Villa San Martín

22 Salta Basket vs Villa Ángela

Mañana

21.30 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

21.30 La Unión vs Platense

Lunes 27

21.30 Salta Basket vs Mitre (Tuc)

21.30 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

21.30 Barrio Parque vs Hindú Club

21.30 San Isidro vs Oberá Tc

21.30 Unión vs Comunicaciones

21.30 Las Parejas vs Bhy Tiro Federal



Martes 28

21 Olimpo vs Gimnasia (La Plata)

Jueves 30

21.30 La Unión vs Parque Sur

21.30 Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Platense vs Rocamora

21.30 Temperley vs Ciclista

21.30 Huracán vs Deportivo Viedma

21.30 Petrolero vs Olimpo