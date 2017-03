Argentino visita a Peñarol de Mar del Plata

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Argentino inicia la gira hacia el sur bonaerense con la valija cargada de ilusiones.

En su primera parada, la balnearia localidad de Mar del Plata, enfrentará esta noche a Peñarol en el estadio polideportivo municipal Islas Malvinas.

Dirigen este partido desde las 21 el ingeniero platense Alejandro Chiti y el chubutense Julio Dinamarca.

Cuarenta y ocho horas después, en el mismo escenario, chocará contra Quilmes para después seguir viaje hacia Bahía Blanca.

Anoche

San Lorenzo 99 vs Regatas 86

Weber Bahía 99 vs La Unión Fsa 63

Hoy

21 Peñarol vs Argentino

21.30 San Martín (Ctes) vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Echague

Mañana

22 Quimsa vs Instituto

Sábado 25

20 Regatas vs Ferro

21.30 Libertad vs Obras

21.30 Quilmes vs Argentino

22 Atenas (Cba) vs Boca

Domingo 26

20 Hispano vs San Lorenzo

21 Quimsa vs Peñarol

Lunes 27

21 Echagüe vs Obras

21 Instituto vs Boca

21 Weber Bahía vs Argentino

22 La Unión Fsa vs Ferro

Martes 28

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad

22 Olímpico vs Peñarol

Miércoles 29

21 Estudiantes (Cdia) vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs San Martín (Ctes)

Jueves 30

21 San Lorenzo vs Quimsa

21 Instituto vs Libertad

21.30 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Viernes 31

20 Obras vs Boca

21 Peñarol vs San Martín (Ctes)

21.30 Echagüe vs Gimnasia (Cr)

Le resta a Argentino

23/3 Peñarol vs Argentino

25/3 Quilmes vs Argentino

27/3 Weber vs Argentino

02/4 Argentino vs Weber

10/4 San Lorenzo vs Argentino

12/4 Boca vs Argentino

16/4 Argentino vs San Lorenzo

19/4 Argentino vs San Martín Ctes.

21/4 Argentino vs Libertad Sunchales

25/4 Estudiantes Concordia vs Argentino

27/4 Echagüe vs Argentino

29/4 Libertad vs Argentino

02/5 Argentino vs Olímpico

07/5 Argentino vs Quimsa

13/5 Argentino vs Obras