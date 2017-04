Canapino consiguió la victoria y Ponce de León finalizó cuarto

TOP RACE

El campeón vigente Agustín Canapino a bordo de su Mercedes Benz se quedó ayer con la carrera que se disputó en el autódromo de Salta, por la tercera fecha del Top Race V6.

Canapino logró el triunfo y sin realizar la carga de combustible que sí hicieron el resto de los pilotos para completar las 35 vueltas. Junto con él estuvieron en el podio Mariano Altuna con Chevrolet, en el segundo lugar, y Oscar Conta con Mercedes Benz en la tercera posición.

La competencia comenzó siendo accidentada ya que Canapino y Matías Rossi fueron los que se pelearon por la primera fila de una largada detenida, pero Rossi largó mal y perdió el puesto con Matías Rodríguez.

Cuando transitaban la primera curva Rodríguez fue en búsqueda de ganarle la posición a Canapino, pero el auto de Rodríguez llegó con mayor velocidad a la mitad de la curva y perdió carga cuando tocó la parte trasera del auto de Canapino.

Luego, el vehículo de Rodríguez entró en trompo y se encontró de frente con el Toyota de Matías Rossi, tras lo cual ambos pilotos debieron abandonar la competencia luego de haber transitado pocos metros.

Después del incidente Rodríguez manifestó: "Agustín levanta delante de mí y no puedo evitar tocarlo entrando en trompo y luego me encuentro con Rossi".

Por su lado, Rossi comentó: "Es una lástima terminar así una carrera muy larga. No largo bien y en la curva uno voy por fuera y lo veo a Rodríguez que se viene encima sin poder hacer nada para evitar el golpe".

El primero en ingresar al sector de boxes para recargar combustible fue Diego Azar, que lo hizo en el cuarto giro y en apenas cinco vueltas Canapino era líder de la carrera con Altuna segundo mientras que Conta se mantenía en la tercera posición.

En tanto, Gabriel Ponce de León con el equipo Toyota se metió cuarto y se mantuvo a un ritmo muy parejo en la primera mitad de competencia aunque estaba distanciado del pelotón de punta, a la vez que Juan Manuel Urcera estaba quinto sin poder acercarse al piloto de Junín.

En la vuelta 18 el auto de Juan Bautista De Benedictis hizo un trompo y quedó en un costado de la pista, lo que provocó el ingreso del auto de seguridad mientras que Urcera aprovechó la situación para ingresar antes de la señalización del AS.

Al momento del relanzamiento, Canapino volvió a dominar la competencia, seguido por Altuna y Conta, que era seguido de cerca por Gabriel Ponce de León y sin parar a recargar combustible, Canapino se impuso por primera vez en la temporada.

La próxima fecha será el 30 de abril en el autódromo de la provincia de Chaco.