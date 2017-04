Rubén Sosa, Álvaro Oroza y José Basile, con presente y futuro en la actividad zonal

EL EQUIPO ME RACING SE ALISTA PARA LA SEGUNDA FECHA EN COLÓN

El ME Racing es un equipo íntegramente local, con los hermanos Rubén y Ariel Sosa a la cabeza.

Se ha formado un gran grupo con pilotos y colaboradores para quienes, aparte del resultado deportivo, lo más importante es pasar un fin de semana entre amigos en alguna pista. Este año puede sumarse la del “Eusebio Marcilla”.

Rubén Sosa: “Este año será el despegue de la categoría, con alrededor de cien autos en pista”

“La coupé que corría se la alquilamos al gerente de Montanari, Nicolás Bonello, que disputaba el TC 2000 santafesino. Le interesó la propuesta, probó el auto y decidió correr en esta categoría. Así es que fuimos a Colón, ganó la serie y la final. Es un halago para mí y todo el equipo por el auto que contamos y que tantas satisfacciones me dio.

José Carlos (Montanari) está en otro nivel de competición, pero tendría que probar un auto nuestro y se va asombrar, pero lo ayuda mucho a Nicolás.

Las categorías del sur santafesino tienen un buen parque de autos. Ya el año pasado se venían sumando pilotos y en la primera fecha de Colón sumaron autos nuevos. Se llegaron a juntar 100 autos con todas las categorías. Es un éxito para la gente de Sabino. Tienen muchas ganas de hacer, se puede hablar con todos, se escucha a los pilotos y creo que este 2017 será el salto más importante.”

Hubo una reunión para venir a correr a Junín

“Nos reunimos en la agencia Montanari de Junín, con gente de la Federación, Marcelo Petraglia del Auto Moto, Juan Gregoris y yo, para ver la posibilidad de correr en el ‘Eusebio Marcilla’. Petraglia comentó que hay que hacer una obra para eso y la categoría propuso la ayuda económica para hacerla, pero los directivos del Auto Moto se tienen que juntar y evaluar la propuesta, hacer las consultas y trasladar la inquietud de diseñar un trazado nuevo. Se debe que acortar el recorrido del actual (4200 m) para que no se rompan los motores y que las puedan usar todas las categorías zonales. Acá tiene que colaborar todo el mundo, el municipio, los pilotos locales, darle la importancia que corresponde y poder correr en tu casa. Pensar que corrí en la pista vieja y hoy veo el autódromo, está tremendamente mal, pero también entiendo a la gente del Auto Moto que no tiene apoyo, se está deteriorando día a día y a lo mejor podemos ir a cortar el pasto, pintar, que se yo, hacer trabajos para que vuelva a ser un autódromo de lujo.”

“Quiero agradecer siempre al equipo, a toda la gente del ME Racing, a todos los chicos que corren con los autos nuestros, a mi hermano por todo lo que trabaja, que hace los autos, que reniega con todos nosotros, y a los pilotos como Fernando Castrogudin, Álvaro Oroza, Nicolás Bonello, Matías Ale, José Basile, a todos, al ingeniero que construyó mi auto con Ariel, a Nino Pozzi por los frenos, a Carlos Potetti y Matías Ale, que hicieron el motor, y el agradecimiento a todos los que nos ayudan en cada carrera”.

Alvaro Oroza: “Después de un año, vuelvo con una cupecita casi hecha a nueva”

“Volvemos a la pista luego de un año. Habíamos dejado por una cuestión económica con otro proyecto, pero ya estamos por terminarlo y decidimos regresar a las pistas.

El auto es la misma coupé Fiat 800 que corría yo, han quedado muy pocos caños y Ariel (Sosa) está haciendo un trabajo prácticamente al cien por cien después de la construcción del auto nuevo de Rubén con nuevo chasis, butaca al medio, amortiguadores, espirales, parrillas todo nuevo, se cambió el casco, todo llevó una fuerte inversión. Vamos a Colón con el auto prácticamente nuevo.

Me siento con más confianza, trabajo en el simulador con la ayuda Lucas Ocampo. En tiempo estuve casi como los demás, creo que tendríamos que funcionar mucho mejor”

José Basile: “En la clase Dos no creo se sumenmás pilotos. Ojalá volvamos a correr acá”

“Estamos preparando todo para el 16 de abril que será la segunda fecha de las Promocionales en 9 de Julio, esta vez en el circuito grande. Quedamos los Fiat 128 (Clase Dos) y vienen algunas fechas las categorías del sudeste, que son como el TC 4000 del lado de Olavarría, Bolívar, Azul, etc.

A la categoría nuestra la veo bien, no creo se sumen nuevos autos.

Es cierto que las Promocionales quieren volver a Junín, como el año pasado, les gusta el circuito y esperemos hacer alguna de local.”