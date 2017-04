¿Cómo seguir mejorando lo relacionado a seguridad en el automovilismo nacional?

TURISMO CARRETERA

El tema "seguridad" en el automovilismo argentino siempre sale a luz cuando suceden graves accidentes, en este caso con lo ocurrido el pasado fin de semana en la carrera de Turismo Carretera disputada en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de la ciudad bonaerense de Olavarría, donde los protagonistas del fuerte golpe fueron Santiago Mangoni y Mathías Nolesi.

Los pilotos Matías Rossi y Juan Manuel Silva contaron sus sensaciones y también vivencias que tuvieron desde arriba de sus autos, con una condición de pista complicada por lluvia.

"El golpe fue impresionante, tremendo. Hay cosas por mejorar, pero le tengo tanto miedo a estos golpes. El impacto lateral es muy fuerte", manifestó Matías Rossi. Con su experiencia, quien terminó ganado la final comentó las dificultades que tuvo en el transcurso de la carrera.

"Yo en las dos primeras vueltas no veía nada. No sabés si estás en la pista, no identificaba la pista. Habría que poner algo reflectivo para ver dónde está la cinta asfáltica. Con el spray no veía nada", agregó Rossi.

Por su parte, el chaqueño Juan Manuel "Pato" Silva también opinó del tema y brindó posibles puntos a implementar que hacen a la seguridad. "Se podría cargar más combustible y girar 5 o 6 vueltas, que no cuenten para la carrera, con auto de seguridad. Y que con ello se forme una mejor huella".

El experimentado volante del Chaco también dio datos interesantes sobre las butacas y lo que personalmente implementó. "Acá no se usan butacas a medida de los pilotos. Yo me hice una a medida. Pedí una butaca bien grande y con poliuretano me hice otra adentro, al estilo Fórmula. Ahí el cuerpo va bien calzado", expresó Silva.

Santiago Mangoni sigue internado y evolucionando

Santiago Mangoni evoluciona favorablemente de las lesiones sufridas el pasado domingo en el fuerte accidente protagonizado en Olavarría. El balcarceño continúa internado en el Hospital "Héctor Cura" de Olavarría, donde pasó una buena noche, según manifestó Tulio Mangoni, papá del piloto, quien agregó que "sigue evolucionando de las lesiones" y que "será trasladado a una habitación común".

Hoy se le realizarán diversos estudios médicos y a partir de ahí podría evaluarse el traslado a la ciudad de Balcarce, aunque para ello habrá que aguardar a las próximas horas.

En tanto, el piloto de San Andrés de Giles, Mathías Nolesi se recupera en su domicilio tras haber sido trasladado desde Olavarría, en donde estuvo internado debido al fuerte choque que tuvo con Santiago Mangoni en la carrera especial del Turismo Carretera.

"Después de semejante accidente, gracias a Dios ya me estoy recuperando, que es lo más importante", expresó el piloto de Ford, quien sufrió una lesión lumbar y, en su casa, se recupera satisfactoriamente tras el fuerte accidente del pasado fin de semana.

"Estoy en mi casa con una cama ortopédica porque tengo que hacer mucho reposo. Estoy con varios dolores y por suerte me estoy recuperando de la mejor forma. Tengo entre 30 o 40 días de reposo y después comienzo con kinesiología", aseguró Nolesi.

Multas al por mayor en TC

La CAF de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) emitió un comunicado donde se conocieron diversas multas tras la fecha del TC realizada el pasado fin de semana en el autódromo de Olavarría.

A continuación el detalle de sanciones:

Aplicar la multa de 10.000 pesos a Nicolás Cotignola por estar un colaborador en carrera de Olavarría fuera del lugar permitido en boxes, la que deberá ser depositada a la Fundación Favaloro dentro de los 30 días de notificado.

Aplicar la multa de $ 10.000 al piloto de TC, Martín Ponte, por cruzarse un colaborador hasta el paredón de boxes en la carrera de Olavarría , la que deberá ser depositada a la Fundación Favaloro dentro de los 30 días de notificado.

Aplicar la multa de pesos 5000 al piloto de TC, Mauro Giallombardo, por tener desconectado el SIF después de correr la serie en Olavarría, monto que deberá ser depositado a la Fundación Favaloro dentro de los 30 días de notificado. Luego de abonado, deberá comunicarse las acreditaciones de esos montos a la administración de la ACTC.

Además, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC decidió multar a ambos equipos luego de la competencia especial de Turismo Carretera en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría por adulterar las tuercas de sus autos.

Atento al informe del Departamento Técnico del día 28 de marzo, con la nota de advertencia y recomendación a todos los equipos de no efectuar modificaciones por razones de seguridad en tuercas separadores y espárragos, siendo tal hecho una violación al artículo 5º, inciso 5º del reglamento técnico de la ACTC, y teniendo en cuenta la incautación por parte de los veedores designados al efecto de tuercas utilizadas en el equipo JP Racing y Maquin Parts, que se encontraban maquinadas perdiendo su originalidad y reduciendo notoriamente el sector roscado, lo que importa una ventaja deportiva en el tiempo de extracción y colocación del neumático hecho este intencional y sancionable, se dispuso aplicar la multa de 100.000 pesos a cada uno de los equipos indicados debiendo el primero de ellos depositar dentro de los treinta días de notificado, al la Fundación Margarita Barrientos, Comedor "Los Piletones", y el segundo a la Fundación Favaloro, comunicando ambos su acreditación a la administración de la ACTC.