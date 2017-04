Rossi se llevó la victoria en una accidentada competencia

TC

En una accidentada carrera, el bonaerense Matías Rossi ganó por primera vez con Ford la final del Turismo Carretera, que por la tercera fecha del campeonato de la especialidad tuvo como escenario al autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría.

Tras un fuerte choque entre Santiago Mangoni (Chevrolet) y Matías Nolesi (Ford) en la primera vuelta, Rossi superó al chaqueño Juan Manuel Silva (Ford) y al platense Gastón Mazzacane (Chevrolet).

Cuarto fue el quilmeño Esteban Gini (Chevrolet) y lo siguieron el bonaerense, Emanuel Moriatis (Ford), el porteño José Savino (Ford) y el arrecifeño Luis José Di Palma (Torino).

Completaron los diez primeros, el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet), el bonaerense Emiliano Spataro (Torino) y el rafaelino Nicolás González (Torino).

Las tres series clasificatorias, a cinco giros cada una, fueron ganadas por Mazzacane (Chevrolet), Julián Santero (Torino) y Sergio Alaux (Chevrolet), respectivamente.

En una jornada en la que la lluvia fue protagonista excluyente, ya que en el transcurso de las tres series no llovió con intensidad y en la definición, sí. Y eso complicó a los pilotos.

Alaux y Santero largaron en la primera fila de la final y fue el piloto pigüense el que tomó la delantera decididamente, ante el acoso del mendocino, y el platense Mazzacane.

Pero cuando no se había cumplido una vuelta, Mangoni (Chevrolet) hizo un trompo y fue embestido de lleno por Nolesi (Ford). La carrera fue neutralizada hasta la sexta vuelta.

El cambio obligatorio de dos neumáticos y la lluvia complicaron a Alaux y Santero. Apareció en escena el ex Fórmula 1, Mazzacane, que perdió la punta a poco del final con Rossi, mientras Silva también aprovechó para superar al platense.

Así, el campeón 2014 de TC, Rossi, alcanzó su tercera victoria en el trazado olavarriense y la primera con Ford, en la tercera carrera con la marca del Óvalo.

Disputadas tres competencias, el campeonato de TC lo lidera Rossi, con 101 puntos; seguido por Juan Manuel Silva, 94.5; Luis José Di Palma, 91; Esteban Gini, 89; Christian Ledesma, 81.5, y Juan Pablo Gianini, 79.5.

La cuarta fecha del calendario anual de la popular categoría automovilística se llevará a cabo el domingo 16 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.