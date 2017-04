GABRIEL PONCE DE LEÓN

Gabriel Ponce de León habló con Democracia sobre el fin de semana y compartió sus apreciaciones sobre la accidentada competencia en Olavarría.

“Ya en las pruebas, antes del comienzo del campeonato en Olavarría el auto se había comportado muy bien y teníamos muchos datos del circuito. Apenas lo pusimos en pista vimos que estábamos para un buen trabajo y salió todo bárbaro, logrando el tercer tiempo.

“El sábado fue muy parecido al viernes, no se hizo ningún cambio solo que estaba cerrando una vuelta –creo buena- y me tapó Bonelli. Igual quedaba lejos de Mazzacane pero quedamos sextos.

“Como llovió toda la noche, el trabajo hecho tanto el viernes, como el sábado no servían de nada. Largamos en la tercera serie, que si bien el piso estaba un poco más seco, le erramos porque decidimos correr con cubiertas de lluvia y no podía tener el auto estable, quedando también sextos.

“Para la final largamos 16º y, como era una carrera especial con una condición de pista no muy favorable había que correr muy concentrado, pero cuando tenía programado con el equipo el ingreso a boxes (Ponce era carpa par) justo sale el pace car y, por reglamento, los boxes se cerraban. Después entramos muchos autos juntos, se cambiaron las dos gomas en el tiempo previsto, el equipo trabajó muy bien y habían practicado mucho acá y en Olavarría, que en definitiva terminamos 25º”.