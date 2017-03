Londero se quedó con la victoria

TC MOURAS

Ayrton Londero (Chevrolet) triunfó de punta a punta en la tercera final del año del TC Mouras, corrida ayer en el circuito "Roberto José Mouras" de La Plata. Kevin Candela (Ford) lo presionó en las últimas tres vueltas. No obstante, el entrerriano fue mejor y finalizó en el primer puesto.

Todo indicaba que Diego Ciantini (Chevrolet) era el favorito a quedarse con la victoria. En el inicio de la competencia, Londero superó al de Balcarce por afuera y esfumó la esperanza de su rival de acariciar el triunfo, por más que no se alejó demasiado del pelotón.

Facundo Della Motta (Chevrolet) y Agustín De Brabandere (Ford) pelearon la tercera posición a la cual se aferró el piloto del Concepción Sport Team. No obstante, un toque entre ambos perjudicó al de Concepción del Uruguay, ya que quedó fuera de la final, y Della Motta perdió su lugar con Maximiliano Vivot (Chevrolet), quien se subió al tercer escalón del podio.

Ciantini cuidó lo suficiente su auto para no alejarse de Londero. Pero un neumático lo privó de disputar la primera colocación y debió ingresar a boxes, ante un posterior abandono definitivo.

Candela le descontó, sorpresivamente, 7 segundos al líder de la competencia y presionó en los últimos metros de carrera. Sin embargo, no le alcanzó y Ayrton Londero se adjudicó la tercera final de la temporada.

Todino hizo diferencias en el TC Pista Mouras

Germán Todino (Ford) se quedó con el triunfo en el autódromo de La Plata tras haber superado a quien largó adelante, Damián Markel (Ford), a pocos metros del inicio de la final.

El de Azul Sport Team no dudó en pelearle la posición al del Garofalo Motorsport. El enterriano no pudo sostener la presión de su rival y se ubicó en el segundo puesto, dejando el camino libre al de Rivera, quien se alejó rápidamente del pelotón.

Detrás, Lucas Panarotti (Dodge) y Diego Martínez (Chevrolet) se disputaron la tercera colocación de la final. No obstante, el de Dodge tuvo mejor rendimiento y se acómodo adelante.

Cuando faltaban dos vueltas para la bandera a cuadros, la carrera debió ser neutralizada y toda diferencia se esfumó. Sin embargo, al momento del relanzamiento, Todino fue contundente y se separó de todos.

No obstante, Markel que se encontraba segundo, pisó fuera de la pista y se retrasó. La sorpresa fue Eduardo Bracco (Dodge), quien en una espectacular maniobra dio cuenta del enterriano y Martínez adjudicándose el tercer escalón del podio. De esta manera, igualó en puntos al líder del campeonato Lautaro Lanci (Ford), cuentan con 98 unidades cada uno.

Germán Todino se alejó adelante y se adueñó del TC Pista Mouras, sumando así su segundo triunfo en la temporada. "La felicidad que tengo es muy grande. Sabía que era en el curvón que lo podía superar a Damián. Se dio un lindo espectáculo", manifestó eufórico el integrante del Azul Sport Team tras quedarse con el triunfo en la víspera.