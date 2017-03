Combo porteño para José Manuel Urcera

SUPER TC 2000

Un debut soñado. O ni siquiera eso, como dijo José Manuel Urcera el sábado, luego de marcar la pole y llevarse la carrera clasificatoria en el autódromo de Buenos Aires, escenario que marcó el inicio del campeonato del Súper TC 2000.

Pero el piloto rionegrino debutó con el Citroën C4 Lounge y el equipo Citroën Total Racing de manera inmejorable y se llevó todos los puntos en juego.

La competencia final comenzó "movidita, movidita" quizás en homenaje al recientemente fallecido cantante Sebastián. Porque no bien el semáforo se puso en verde, Leonel Pernía (Renault Fluence) se puso a la par del Citroën, con pontonazos incluidos según el ganador, pero Urcera dobló al frente del pelotón en la variante inicial.

El "Tanito" no le perdió pisada a Urcera en las primeras vueltas y, en el inicio de la tercera, salió mejor a la recta principal y se metió por el lado interno.

Sin embargo, "Manu" no le aflojó, dobló en el curvón al límite de la adherencia y llegó a los mixtos a la par del de Tandil, quien se pasó un poquito en el frenaje y el rionegrino realizó la "tijera" para recuperar la punta. Matías Rossi (Toyota Corolla) aprovechó la maniobra y se metió como escolta de Urcera.

"No me gusta la forma en que me pasa Leo y seguramente a él no le gustó como lo pasé. En la largada me dijo que hiciéramos la carrera tranquila y cuando largamos me empieza a pegar de costado para frenarme. Somos rivales y nos vamos a encontrar mil veces pero respetándonos. Él eligió chocarme de atrás al momento que espero para que el auto gire y me corre. Yo lo paso y él se engancha con mi trompa", explicó Urcera sobre el polémico sorpasso.

Pernía, en tanto, fue más directo y se mostró molesto por la maniobra en la que entendió, perdió la carrera. "Tenía un autazo. Cuando paso al frente fue una maniobra increíble, lo respeto a la salida, cuando llegamos a los mixtos se tira, me pega y me corre. Yo sentí que la gané. Nunca tuve intención de chocarlo para pasarlo y él me chocó", comentó el de Tandil por Campeones.

Los comisarios deportivos entendieron que sendas maniobras de sobrepaso fueron propias de la competencia y, como fue una para cada uno, indicaron que fue un"empate", según Miguel Angel Guerra, director deportivo de Renault. Ambos pilotos fueron apercibidos pero mantuvieron sus posiciones.

En el tercer puesto finalmente culminó Rossi, quien fue superado por Pernía en la apertura de la penúltima vuelta. "Feliz por cómo terminamos y caliente por perder el puesto con Pernía. Nos llevamos el mejor resultado posible. El Corolla iba mucho mejor que ayer, y cuando llegaba a Urcera, perdía. Pernía me hace una gran maniobra, sale mejor que yo a la recta", indicó el Misil, quien sobre lo acontecido con Urcera y Pernía en el inicio se limitó a decir: "Me ilusioné cuando se rozaron porque creí que la ganaba. Se rozan, se alcanza a ir afuera Pernía y ahí pude pasar como escolta".

Emiliano Spataro (Renault Fluence), quien superó a su compañero de equipo Facundo Ardusso -el santafesino se quedó sin dirección hidráulica en el inicio- en la vuelta 21 finalizó cuarto, y Mariano Werner (Peugeot 408) completó los cinco primeros de la clasificación.

Con estos resultados, Urcera lidera el campeonato con 31 puntos, seguido por Pernía, con 25 y Rossi, con 21 unidades.

La próxima fecha de la divisional será el 23 de abril en el circuito semipermanente de Potrero de los Funes.

Las posiciones

Ayer en Buenos Aires, estas fueron las posiciones finales:

Ps. Pilotos Tiempos/Difer.

1- Urcera José Manuel 56:41.729,1000.

2- Pernía Leonel 56:42.820/1.091.

3- Rossi Matías 56:44.806/3.077.

4 - Spataro Emiliano 56:45.198/3.469.

5- Werner Mariano 56:46.474/4.745.

6- Ardusso Facundo 56:48.504/6.775.

7- Julián Ignacio 56:48.949/7.220.

8- Fineschi Damián 56:49.102/7.373.

9- Ponce de León Gabriel 56:49.864/8.135.

10-Farroni Luciano 56:50.339/8.610.

11-Milla Matías 56:51.597/9.868.

12-Muñoz Marchesi Matías 56:51.940/10.211.

13-Di Palma Luis José 56:52.243/10.514.

14-Colombo Russell Lucas 56:52.491/10.762.

15-Conta Facundo 56:55.174/13.445.

16-Etman Bruno 56:55.599/13.870.

17-Cáceres Emmanuel 56:55.978/14.249.

18-Sirvent Germán 56:56.692/14.963.

19-Guerrieri Esteban 56:57.486/15.757.

20-Mallo Manuel 56:58.534/16.805.