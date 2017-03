José Manuel Urcera hizo la pole del Súper TC 2000

AUTOMOVILISMO

José Manuel Urcera (Citroën C4 Lounge-Citroën Total Racing Súper TC 2000 Team) logró la Pole y obtuvo la Carrera Clasificatoria en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, en el marco de la primera fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC 2000. Mariano Pernía (Renault Fluence GT-Renault Sport) y Matías Rossi (Toyota Corolla-Toyota Gazoo Racing Argentina) completaron los primeros tres lugares.

La primera clasificación del año se puso en marcha a las 15 con el mismo formato de la temporada pasada: Q1, Q2 y Q3. El cambio que se presenta este 2017 es la innovadora “Carrera Clasificatoria”, la que define la grilla de partida de la final.

La primera parte estuvo dominada por Damián Fineschi, seguido por Leonel Pernía y Facundo Ardusso. La Q2 estuvo comandada por el joven de Las Parejas, mientras que el quilmeño y el de Tandil detrás de él. Cuando parecía que la lucha iba a ser entre estos tres pilotos, apareció José Manuel Urcera y se quedó con la primera clasificación del año. Impresionante debut de los Citroën C4 en el Súper TC 2000, que en su primer fin de semana lograron ser los principales protagonistas.

El joven de San Antonio Oeste consiguió una vuelta de 1m18s763/1000 y obtuvo su tercera pole en la categoría, justo en el “Coliseo Porteño”, donde el pasado 30 de julio conquistó su primer triunfo parcial en la más “tecnológica” (la segunda fue el 24 de septiembre de 2016 en Toay).

La grilla de partida de la carrera Clasificatoria mostró en la primera fila a José Manuel Urcera y Leonel Pernía. En la segunda hilera partieron Matías Rossi y Facundo Ardusso, mientras que en la tercera lo hicieron Emiliano Spataro y Mariano Werner.

Se puso en marcha la primera carrera clasificatoria del año y José Manuel Urcera se consolidó rápidamente en la cima del pelotón, seguido de cerca por Leonel Pernía, mientras que Matías Rossi era el tercero en discordia pero con bastante distancia respecto a los líderes. El dúo de Renault, Ardusso y Spataro, completaba el lote de los primeros cinco.

Con el correr de las vueltas, Urcera y Pernia se escapaban en la vanguardia. Rossi, Ardusso, Spataro y Werner trataban de descontarle diferencias a los punteros.

La competencia llegó a su fin y José Manuel Urcera demostró el potencial de su Citroën C4 Lounge en la “Catedral del automovilismo”, coronando un inmejorable bautismo la marca francesa en su debut en la categoría. El joven de San Antonio Oeste demostró que este año será uno de los grandes protagonistas y aspirará a llevarse la corona.

Leonel Pernía finalizó segundo y se mostró nuevamente competitivo, como a lo largo de las últimas temporadas. El tercer lugar quedó en manos de Matías Rossi y de esta manera, tres marcas diferentes culminaron en el “top tres”.

Completaron los primeros diez lugares: Facundo Ardusso, Emiliano Spataro, Mariano Werner, Agustín Canapino, Ignacio Julián, Facundo Chapur y Luciano Farroni. Mientras que el juninense Gabriel Ponce de León partirá hoy desde la decimoprimera ubicación.

La actividad del Súper TC 2000 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continuará hoy a las 12.05 con la primera carrera del año, a un total de 40 vueltas o un máximo de 60 minutos.

Declaraciones de los protagonistas

José Manuel Urcera: “Está muy bueno el formato, le da al público la posibilidad de ver un espectáculo el día sábado. Habría que rever el tema de los puntos pero muy bueno. El auto funcionó bárbaro. Fue un estreno soñado. Trabajando con Javier Ciabattari y sus ingenieros se esperan resultados inmediatos, pero creo que con ellos se superó el sueño. Le devuelvo a Citroën la confianza que me han dado. No se cayó nada el Citroën C4 en estas condiciones, con tanto calor, y eso que veníamos a un ritmo muy rápido. Creo que después de las 12 vueltas el auto se estabiliza. Estaría muy bueno ganar acá mañana”.

Leonel Pernía: “Felicito a Manu (Urcera) y a Matías (Rossi), hicieron un gran trabajo. A mí se me escapa la pole por errar una maniobra, el auto se me puso de costado y pisé el pasto, sino en la carrera hubiese sido diferente. Las clasificaciones acá son al límite. En carrera no arriesgué en la largada y pensé que el auto de Urcera se pegaría al piso y no pasó. Lo apreté hasta el error pero no cometió ninguno. Veníamos los dos al límite. Me quedo con el gran trabajo. Se arrancó con el pie derecho”.

Matías Rossi: “Felicito a ellos dos y a todo Citroën, es un gran grupo, para sacarse el sombrero. Para nosotros fue una buena carrera, pude clasificar un poco mejor pero nos costó bastante estar en la pelea en la punta de la carrera. Nos costaba en algunos sectores, caso el 2, y en otras éramos muy competitivos. Traté y pude mantener el puesto con Ardusso. El ritmo fue estable pero el de ellos fue importante. Solo nos falta corregir en el sector 2, así que esperamos hacerlo para mañana. Me preocupa si sigo a este ritmo mañana por el largo de la carrera, pero trabajaremos para mejorar y que el público disfruté de una verdadera fiesta”.