Las categorías del sur corrieron en Colón

AUTOMOVILISMO ZONAL

Amplia jornada automovilística desarrollaron las categorías del sur por la primera fecha de los campeonatos 2017, en el autódromo "Emilio Reybet" de la vecina ciudad bonaerense de Colón.

Un circuito de 1400 metros de extensión, con cuatro curvas rápidas y fue la Renault 1.400, la primera en salir a pista, divisional que corrió una serie única y allí venció Mario Bussi, escoltado por Leonardo Díaz, el campeón Roberto Teybo y Rafael Gattafoni.

En la final no iba a cambiar la punta, ya que no le alcanzó a Campos para arrebatarle la victoria a Bussi, quien cerró un día muy positivo llevándose la victoria. Segundo fue Campos, tercero Rafael Gattafoni y luego se colocaron Leonardo Díaz y Roberto Teybo.

Por el lado de la Fórmula Renault Santafesina, el piloto de Arrecifes, Walter Bochatay, hizo el mejor tiempo clasificatorio y ganó luego la serie única, seguido por el local Gonzalo Giuli, Damián Sabbioni y la debutante de Chacabuco, Fiamma Tabella, joven que viene del Kárting.

En la prueba final Bochatay también se adueñaba de un triunfo inobjetable escoltado por Giuli, Sabbioni y Tabella.

En tercer término salieron a pista los Libres 1.100, con la ausencia del juninense campeón 2016, Ruben Sosa, aunque corrió su auto el colonense Nicolás Bonello.

Por la mañana, marcó el mejor tiempo otro piloto de Junín, Juan Gregoris, quien también se llevó la primera serie, seguido por un rápido Fernando Castroagudín, Pablo Funes, Daniel "Tigre" Maroscia (todos de nuestra ciudad) y por el arenalense Pablo Bacaloni.

En la segunda batería se quedaba con el triunfo el local Nicolás Bonello (con el auto que fuera de Rubén Sosa), escoltado por el vediense Sergio Galván, por el ameghinense Jonathan Sarmiento, Ignacio Fernández y el debutante juninense Mariano Tuñón con el segundo auto del "Tigre Racing" que encabeza Daniel Maroscia.

La final fue una carrera muy peleada y triunfó Nicolás Bonello (con el auto campeón 2016) y completaron el podio Sergio Galván y Jonathan Sarmiento. Llegaron luego el juninense Juan Gregoris (se retrasó por un despiste), Pablo Bacaloni, Pablo Funes (Junín), Ignacio Fernández y Mariano Tuñón (Junín), mientras que no completaron el total de vueltas otros corredores de nuestro medio, Fernando Castroagudín y Daniel Maroscia.

En el Turismo 128, el piloto de Chacabuco, Mario Dipenda, se adjudicó la primera serie, seguido por dos juninenses, Gonzalo Alberti y Matías Ale. Cerró con el total de giros el de Vedia, Juan Baigorria e Ignacio Padrani.

En la segunda serie el ganador fue el local Pablo Serra con un auto muy bien presentado y veloz. Sus escoltas fueron el campeón de Chañar Ladeado, Pablo Ugolini, el juninense Javier Berastain, Mauro Rottet y Jonathan Rubíes, ambos de Venado Tuerto.

En la final, Mario Dipenda fue contundente quedándose con el primer lugar, seguido por dos que darán que hablar en la temporada, Pablo Serra y el juninense Gonzalo Alberti, quedando cuarto el campeón vigente, Pablo Ugolini.

Completaron el clasificador Matías Ale, Juan Baigorria, Jonathan Rubíes y Mauro Rottet y con vueltas menos quedaron Javier Berastain e Ignacio Padrani.

A posteriori fue el turno del TC Santafesino y se quedaba con el uno en clasificación y con la única serie Norberto Goss, de Venado Tuerto, con Renault Clío, seguido por Lucas Perucca, Matías Pandrich, Elvio Dell Elce y quinto el campeón Nicolás Savino.

En la final se impuso con facilidad Norberto Goss (su Clío esta un escalón arriba del resto), seguido por Lucas Perucca, Matías Pandrich, Elvio Dell Elce y Tomás Bonello.

Finalmente llegó el plato fuerte, el TC Santafesino con buen parque de máquinas y marcó el camino desde temprano el hombre de Vedia con la Chevy, Adriel González.

Así, se impuso el propio González, escoltado por el linqueño José Maldondo y tercero arribó Flavio Fantone, piloto de Germania (Partido de General Pinto).

Completaron luego el varias veces campeón de Fedenor, Rodolfo González (padre del vencedor), David Trotta, Carlos Lamorte, José Hernández y Diego Pagotti.

En la segunda batería el triunfo era para el campeón 2016, con un 400 muy bonito, Germán López, seguido por el corredor de Iriarte, Mariano Nassisi, Matías Benedetti, Hugo Sánchez, Ernesto Máspoli y Marcelo Ayala. Quedaba retrasado el hombre de Junín, Fabián Millán, con una Dodge con motor Ford.

En la final se quedó con la victoria el linqueño José Maldonado, escoltado por Mariano Nassisi, el germaniense Flavio Fantone, Matías Benedetti, David Trotta, Fabián Millán, Adriel González, Germán López, Carlos Lamorte, Rodolfo González, Diego Pagotti, Hugo Sánchez y Ernesto Máspoli, piloto de Arenales.

La segunda fecha de los campeonatos de las categorías del Sur se realizará el domingo 30 de abril, nuevamente en el circuito "Emilio Reybet" de Colón.