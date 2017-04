Campeonato Regional de Clubes C: Los Miuras le ganó a Tejedor en el debut

HOCKEY EN JUNÍN

El Club Los Miuras de Junín le ganó ayer a Carlos Tejedor por 6 a 2 en el marco de la primera fecha del Campeonato Regional de Clubes C, que disputa en nuestra ciudad.

En la jornada inaugural, el equipo de nuestra ciudad comenzó el certamen con el pie derecho. En el partido, las chicas de Los Miuras fueron ampliamente superiores y supieron expresar en la red esa diferencia que fueron logrando en el juego.

En definitiva, con goles de Juana Tayaldi, Valentina Videla, Dolores Tayaldi, Victoria Saraceni (2) y Lara Sousa, Los Miuras ganaron el primer partido y hoy, a las 15.30, se medirán frente a Once Unidos de Mar del Plata para intentar lograr la segunda victoria.

Cabe agregar que el Campeonato Regional de Clubes C, que se realizará en nuestra ciudad hasta este domingo, cuenta con la organización de la Confederación Argentina de Hockey. Participarán: Bahía Blanca, Carlos Tejedor, Cef 83 de Pigüe, Paihue de Bahía Blanca, La Armonía de Bahía Blanca, IAE de Mar del Plata, Once Unidos de Mar del Plata y Los Miuras de Junín.