Murió Osvaldo “Caño” Pérez, la ética en estado puro

ADIÓS A UN HOMBRE POLIFACÉTICO

La noticia fría es que en la mañana del lunes pasado falleció, a los 82 años, Osvaldo Aurelio Joaquín Pérez, un ex basquetbolista de excepción, un empresario brillante y, especialmente, una persona honesta y respetuosa por donde uno quisiera mirarlo. Pero la muerte de “Caño” es bastante más que eso: la comunidad juninense ha perdido a un ser sorprendentemente prolífico, en cantidad y en calidad. Fue uno de esos maestros de la ética y la mesura que hoy escasean. Tenía muchos alumnos silenciosos, pero él no lo sabía.

El “Caño” Pérez, como le llamaban sus amigos desde las épocas de excelente jugador de básquetbol en su amado Ciclista, no solamente era el esposo de Nelly Rozzi, el hermano de Pocha y Delio, el padre de Sergio, Jorge, Roberto y María Silvia, además del abuelo de nueve nietos, sino que también frecuentó varias actividades: fue empleado ferroviario, empresario, vicepresidente de la Sociedad Comercio e Industria, dirigente de la Asociación Juninense de Básquetbol, vicepresidente del Club 9 de Julio y, en especial y antes que nada, un tipo grande de verdad. Esto, sin caer en los estereotipos clásicos de los obituarios monótonos.

Fue una persona de hacer, siempre. Muchos lo recuerdan entrenando en el viejo embaldosado de Ciclista y, a la par, ayudando en la obra de la tribuna de cemento (allá por los primeros días de noviembre del ´52), cargando portentosos baldes con material. Años más cerca del tiempo, con setenta y pico de abriles, junto a un grupo de amigos (Tito Camerini y Wilfredo Legnazzi, en especial) anduvo por los andamios soldando las estructuras de las plateas de la institución verdirroja, para adecuar al club dentro de las exigencias de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC).

Con la casaca del Boulevard debutó a los 17 años, en una temporada en la que Ciclista obtuvo el quinto título consecutivo de la Asociación, hasta allí una verdadera hazaña para la historia juninense. El 10 de mayo de 1952, el verdirrojo derrotó a San Martín por 41 a 24, formando con Osvaldo Pérez, Ferrari, Pavón, Camerini y Ruiz. Volvió a ser campeón en 1954, esta vez superando a San Martín, acompañado por Camerini, Tirapani, Pavón y Bozzo, entre otros.

En el aspecto dirigencial, fue uno de los que impulsó la transformación del básquetbol en Junín en los 70’ cuando la selección de Mayores se codeaba con la del temido Bahía Blanca. Como si resultara poco, se caracterizó por motorizar otro sueño, felizmente concretado: techar el gimnasio del Club 9 de Julio y ponerle el primer piso de madera a la cancha.

En el plano laboral, lideró una de las empresas más importantes en la historia de Junín, Albino Rozzi e hijos S. A., empresa familiar del rubro vitivinícola, que supo contar con 500 empleados en su mejor momento, en todas sus unidades geográficas, pero con sede en su Junín natal.

Podía gestionar una empresa y barrer la vereda de su casa y la de varios vecinos, como se lo veía hacer a diario, hasta hace unas pocas semanas atrás. Podía hablar con el intendente, con un indigente y con el barrendero de la calle como habitualmente hacía sin que se le cayeran los anillos, prodigando a todos ellos la misma humildad, sencillez y respeto.

También se las arreglaba para, dirigir una institución de la ciudad e ir al gimnasio todos los días (¡llevando encima ochenta y dos años!), con una constancia y un entusiasmo monolítico. Precisamente, quien esto escribe solía tener en ese gimnasio, propiedad de Edgardo Di Cicco, prolongadas y jugosas charlas con un “Caño” pedagógico, extensiones de muchas otras, aunque en distintos ámbitos. Se aprendía con él, pese a que no se propusiera la enseñanza como motivo esencial. No era de regalar elogios con facilidad y respetaba las opiniones.

Lo conocí hace varias décadas atrás. Pero siempre es demasiado tarde cuando te duele la ausencia de alguien, cuando su muerte ha dejado en tu corazón una huella, un vacío, una soledad, una nostalgia, máxime cuando se piensa que uno podría haber disfrutado más de él, de su palabra, de sus consejos, de sus caricias al corazón.

De ahí que nunca como hoy necesitemos en nuestra comunidad estos héroes silenciosos, esos místicos, esos filósofos sin carnet y esos románticos de la vida como el “Caño” Pérez, que nos hagan descubrir un mundo más hermoso que el presente. Fue un señor, un caballero. Con todas las letras en mayúscula.