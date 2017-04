Por las intensas y prolongadas lluvias, hubo 26 evacuados en Junín

TEMPORAL EN LA REGION

Con un total de 203 milímetros de precipitaciones durante los últimos tres días, hubo complicaciones principalmente en la zona norte de la ciudad donde hubo evacuados, autos encajados y calles de tierra anegadas. Trabajaron en el lugar Defensa Civil y Comando de Patrulla. Además de autoevacuados, hay 18 evacuados en el Centro Pioneer (8 adultos y 10 chicos), mientras que ocho personas se trasladaron a casas de familiares.



Trabajos de ayuda

Ante el gran temporal que azotó nuestra ciudad, el intendente Pablo Petrecca recorrió el barrio Bicentenario en las zonas afectadas y dialogó con los vecinos junto a Juan Fiorini y Martín Beligni.

Desde el centro de evacuados el intendente Pablo Petrecca indicó que “hay obras que faltan desde hace años y estamos trabajando para que lleguen y evitar estos inconvenientes”. El norte de la ciudad, principalmente los barrios San Antonio y Petit France, es la zona más afectada. “Uno de los mayores problemas los tenemos en el sector Norte de la ciudad y por tal motivo cuando iniciamos la gestión, estuvimos trabajando para hacer los desagües pluviales y hoy nos encontramos a muy poco tiempo de que comience esta obra fundamental para cinco barrios de la ciudad”, señaló Petrecca.

Trabajos de prevención

Desde Defensa Civil, Eduardo Naya explicó las tareas que se realizaron ante la magnitud del temporal. “Los barrios a la vera de la Circunvalación era nuestro mayor problema hasta el día de ayer y desde enero el río está más alto que el canal de Padre Respuela entonces vivimos levantando y bajando las compuertas y drenando con bombas. Lo pudimos mantener en línea a pesar de los 130 milímetros que cayeron hasta ayer en las primeras horas”, subrayó.

Con respecto al área más afectada, Naya afirmó que se trata de “la zona norte, que se sabe que siempre hubo problemas, esta lluvia hizo que la tierra no absorba más agua y nos dio más trabajo de lo que pensábamos. Todos los barrios linderos a la Ruta 188 por donde tenemos una pendiente tanto de un lado como del otro, van a un canal o zanjón que está a la vera de la ruta”.

Hay algunos lugares que tienen unas calles particulares como Padre Ghio que “tiene tres cuadras yendo a Circunvalación y siempre se llenan de agua. No tiene caída natural y las calles de tierra no tienen alcantarilla así que el agua indefectiblemente corre por la calle”.

Corte en la Ruta 188

Una gran masa de agua acumulada en la localidad pampeana de Bernardo Larroudé, obligó a tomar la decisión de romper la cinta asfáltica de la Ruta 188 a la altura del kilómetro 413 en la jornada de ayer.