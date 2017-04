Volver a vivir: luego de cuatro años de lucha Nicolás Calleja venció al cáncer

LA PELEA CONTRA LA ENFERMEDAD

Nicolás Calleja (19) comenzó a sufrir la enfermedad denominada linfoma de Hodgkin en 2013, cuando tenía 16 años y notó que se le inflamaba el cuello, a los costados, en la zona de los ganglios. “Todos los fines de semana salía a bailar y sentía el cuello un poco hinchado al principio y cada vez se iba agrandando más. Le dije a mi mamá que no sabía qué tenía acá y me dijo que fuera al hospital para que me viera el médico que estaba de guardia, quien me revisó”, relató en una entrevista con Democracia, realizada en su casa, donde vive con su madre y dos hermanas.

El tratamiento comenzó en Junín con análisis de sangre para descartar otras enfermedades, le hicieron tomografías, ecografías. “Recién a los tres meses fuimos a Buenos Aires, me hicieron una punción que dio un resultado y de vuelta en Junín me hicieron una biopsia y me dijeron lo que tenía”, recordó.

En nuestra ciudad comenzó con la quimioterapia: “El 5 de enero del 2014 arranqué el tratamiento en el Sanatorio por tres meses, me hice estudios en Buenos Aires y dieron mal. Luego hice radioterapia durante treinta días, me hicieron descansar un mes y me hice estudios nuevamente, que me dieron mal otra vez.”

Luego continuó el tratamiento en La Plata, donde fue atendido por el doctor Milone, en el Hospital Italiano. “De vuelta en Junín, el médico se contactó con el de La Plata derivándome a dicha ciudad para una consulta y nos terminamos quedando diez meses. Me hicieron, además de la quimioterapia, el autotransplante”, relató.

Hoy, a los 19 años, y con cuatro de lucha, los últimos controles realizados recientemente arrojaron que no hay evidencias de la enfermedad. En agosto será el próximo control.

“Lo único que le digo a quien está pasando por un mal momento, o una enfermedad, es que no se queden tirados en la cama, que salgan adelante”, expresó Nicolás.

En el grupo de Facebook “Juntos Por Nico”, su mamá Silvia Varela afirmó que “los laboratorios de Nico están muy bien y no se evidencia enfermedad. Volvemos en agosto a un nuevo control con pet y hematológicos. Hay que cuidarse un poquito más, no hay muchas más palabras para decir. ¡Estamos felices!”.

Un tipo de linfoma maligno

La enfermedad de Hodgkin es un tipo de linfoma maligno. Fue reconocida por primera vez en 1832 por Thomas Hodgkin.

También llamada linfoma de Hodgkin, es una neoplasia que se origina en el tejido linfático. Este tejido comprende los ganglios linfáticos y los órganos relacionados que forman parte del sistema inmunológico y del sistema productor de sangre del cuerpo. Los ganglios linfáticos son órganos pequeños en forma de haba que se encuentran debajo de la piel en el cuello, las axilas y la ingle. También se encuentran en muchas otras partes del cuerpo, por ejemplo dentro del tórax, el abdomen y la pelvis.

El síntoma más común es el agrandamiento de uno o más ganglios linfáticos, lo que causa una masa o protuberancia debajo de la piel, la cual usualmente no es dolorosa. Esto se presenta con más frecuencia en el lado del cuello, en las axilas o en la ingle. Con más frecuencia, esto es causado por algo como una infección, en lugar de enfermedad de Hodgkin. Sin embargo, es importante que el médico examine tales protuberancias.

Otros síntomas pueden incluir fiebre que persiste, sudoración que empapa en las noches y que a menudo hace necesario cambiar las sábanas de la cama o la ropa que usa para dormir, y pérdida de peso inexplicable. Otro síntoma de la enfermedad Hodgkin puede ser picazón grave y persistente.