Alejandro Gómez: “Ningún programa cultural llegó a 59 municipios”

ACERCARTE EN JUNÍN

Noticias Relacionadas Drear Mar I hizo delirar al público: hoy toca Márama

¿Qué balance hace del ciclo AcercArte, que este fin de semana está en Junín?

-Este fin de semana, además de Junín estamos en Laprida y General Alvear. Estamos haciendo tres municipios por fin de semana. Este último completamos los primeros 59 municipios, que es mucho y es poco: es mucho porque nunca en la historia de la provincia ningún programa cultural llegó a 59 municipios pero a su vez creemos que es poco porque son 135 para lograr el objetivo de lo que nosotros buscamos, que es federalizar la cultura, que realmente llegue a todos lados, no hacer diferencias. Una de las cosas que nos pidió la gobernadora Vidal fue romper esa tradición que tenía la Provincia, primero eran solo de música y no eran multidisciplinarios como AcercArte, que tiene once disciplinas y además que ocurrían en verano y en la costa. Lo pagaban todos porque la gente de Junín con sus impuestos estaba pagando lo que pasaba en la costa. Entonces fue romper un poco eso y no hacer diferencias ni porque la ciudades sean grandes o chicas ni porque estén lejos o cerca de La Plata o de Buenos Aires y tampoco por el color político del intendente. Trabajamos con todos, que es lo que corresponde.

-¿Cuáles son los criterios de selección de los artistas que participan?

-Buscamos que sean artistas de primer nivel nacional, hablamos con cada uno de los municipios. Nosotros decimos que si bien es una iniciativa provincial, es un trabajo en equipo, una coproducción entre municipio y provincia. Buscamos artistas de primer nivel y nosotros invitamos a casi todos, muchas veces no nos ponemos de acuerdo porque por ahí quieren ganar una cifra que no podemos pagar. No podemos igualar los valores del mercado. Por ejemplo, Norma Aleandro debuta en Junín (debutó anoche) por primera vez y ella nos decía que lo que le gusta de AcercArte es que va a poder llegar a lugares que nunca fue y nunca va porque la lógica del mercado no permite que vos vayas a Laprida, con 10 mil habitantes, ningún productor de teatro podría llevar a Norma Aleandro y no fundirse. Entonces la selección tiene que ver con eso, con buscar artistas de primer nivel y tratar de llevarlos a lugares donde no han estado recientemente.

-Cultura Campo fue otro evento que se hizo en Junín, ¿podría repetirse?

-Sí, y vamos hacer la segunda edición, ya con Pablo (Petrecca) estamos anunciando la fecha, que es 1, 2 y 3 de septiembre y los festivales son, después del AcercArte, el segundo gran programa emblema de Cultura Provincia porque el festival en la Ciudad fue uno de los caballitos de batalla para que Buenos Aires se convierta en Capital Cultural Latinoamericana.