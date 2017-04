Promueven a enfermeros en puestos de conducción

DESDE LA SALUD PROVINCIAL

La ministra de Salud de la provincia, Zulma Ortiz, reivindicó ayer el rol de la enfermería dentro de los establecimientos sanitarios públicos, y adelantó que la cartera a su cargo promueve la posibilidad de que enfermeras y enfermeros alcancen puestos de conducción en los hospitales bonaerenses.

La funcionaria se expresó así al dejar formalmente inaugurada una nueva Tecnicatura de Enfermería en el hospital "Carlos Bocalandro", en el partido de Tres de Febrero, en el que desde el pasado lunes cursan 60 alumnos, una iniciativa organizada y financiada por la cartera sanitaria provincial.

"En nuestra gestión queremos revitalizar las carreras de enfermería, queremos darle un lugar diferencial a quienes eligieron esta profesión y venimos trabajando en algunos hospitales incorporando enfermeras a la dirección, como es el caso del 'Penna', de Bahía Blanca", expresó la ministra, quien en la oportunidad estuvo acompañada por Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero.

Ortiz añadió que "la vocación de servicio en enfermería excede límites que necesariamente merecen un lugar en la dirección hospitalaria, porque su mirada y su preocupación en los cuidados son diferentes".

A nivel de los poderes Ejecutivo y Legislativo ya existen iniciativas tendientes a que, dentro de la estructura burocrática del Estado, personal de enfermería “incluso pueda llegar a desempeñarse como director provincial de Hospitales”, señaló la ministra.

También puso de relieve que "entre las prioridades de la gobernadora María Eugenia Vidal se destaca la inclusión social, capacitando a los equipos de todos los niveles y en particular a los de enfermería".

Al dirigirse a los alumnos y sus familiares que colmaron el salón de actos del nosocomio, Valenzuela indicó que "hay una política de Estado desde la provincia de Buenos Aires en pos de mejorar la formación de los enfermeros", y agregó que "no todo es el hoy, porque la formación es el mañana, y esto muestra el compromiso de la Gobernación con cada uno de los hospitales".

Por su parte, la subsecretaria de Gestión y Contralor del Conocimiento, Laura Antonietti, indicó que "en la actualidad la cartera sanitaria financia el funcionamiento de 45 escuelas de enfermería en toda la provincia", y adelantó que se prevé "poner en marcha otras 21 durante este año".

La ministra Ortiz calificó como "simbólico" inaugurar el curso en coincidencia con la celebración del Día Mundial de la Salud "ya que es gratificante iniciar un futuro que se marca con la formación de un recurso humano que es clave en la atención de las personas, sobre todo cuando se convierten en pacientes".

Del acto participaron también el coordinador del SAME Provincia, Gabriel Sanchez Zinny; el director del "Bocalandro", Eduardo Picoroso; la secretaria de Salud local, María Fernanda Caracciolo; el director de la región sanitaria VII, Carlos Grebin y demás autoridades ministeriales y hospitalarias.