Margarita Stolbizer: “Hay que reconstruir una nueva convivencia democrática”

RUMBO A LAS ELECCIONES

La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, visitó ayer Junín, donde mantuvo un encuentro con el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, y luego brindó una conferencia de prensa en la Sala del Consejo Superior, en el edificio Reforma Universitaria (Libertad 555), antes de encabezar una reunión seccional para debatir las alianzas de cara a las elecciones legislativas.

En este sentido, la legisladora afirmó que la anterior campaña electoral le permitió al espacio forjar los “pilares de identidad del proyecto progresista, que son la igualdad y la decencia, pensando en eso como el horizonte que debe tener nuestro país”.

Y agregó: “La Argentina sigue teniendo como demanda central que las personas puedan tener las mismas oportunidades; el horizonte de la igualdad sigue siendo una cuenta pendiente, lo mismo que la transparencia de las instituciones”.

“La ciudadanía nos ubicó en el espacio de una oposición responsable, seria, racional, que cuando el gobierno tuvo la necesidad de tener un acompañamiento en temas cruciales, como el acuerdo con los holdouts, o en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal se estaba haciendo cargo de una deuda que había heredado, acompañamos, pero esto no significa que les hayamos dado un cheque en blanco”, afirmó.

“Hoy estamos empezando un nuevo proceso electoral, donde no se elige gobierno, pero donde la ciudadanía puede elegir una convivencia democrática, porque la Argentina necesita una oposición responsable, racional. Ojalá al Gobierno le vaya bien y pueda cumplir con sus objetivos de prosperidad, y que después pueda venir un gobierno progresista que distribuya de manera más justa la prosperidad que ellos puedan acumular. Nosotros vamos a marcar nuestras diferencias, pero lo vamos a hacer a partir de una nueva convivencia democrática. Hay que reconstruir una nueva convivencia democrática; la ciudadanía no puede ser parte de esta práctica extorsiva, tan nociva para pensar en un futuro distinto, que es el tironeo, la exclusión. Por eso hemos planteado que en la provincia de Buenos Aires, donde la elección es tan crucial, armar un espacio de discusión para cuando tengamos que tomar una decisión sobre alianzas electorales, surja del debate interno y ese va a ser nuestro trabajo hoy en Junín”, afirmó.

-Habló del tema de la relación con el Gobierno nacional y provincial, ¿cómo es la relación con el massismo?

-Nosotros hemos construido durante todo el año pasado una excelente relación a partir del conocimiento y del trabajo común sobre todo en la Cámara de Diputados de la Nación. Fijamos hace un año atrás, en marzo del año pasado, cuando empezaba el período parlamentario una agenda de trabajo legislativo y no solo pudimos llevar adelante eso sino que lo hicimos en este marco de una responsabilidad muy grande, acompañando como dije al Gobierno, pero llevando adelante lo que habían sido nuestros compromisos. Nosotros tomamos sobre todo como eje de nuestro trabajo la agenda social, porque a veces lo que ocurre es que la agenda de la política va por un camino y la agenda de la sociedad va por otro. Nosotros creemos que los temas que cruzan fundamentalmente a la ciudadanía en su vida cotidiana tienen que ver con el empleo, impuesto a las ganancias, con la situación de las Pymes, con las tarifas, el tema de la seguridad y esos fueron los temas de nuestra agenda, sumados por supuesto a la lucha contra la corrupción. Logramos llevarlos adelante en el Congreso y lo hicimos intercambiando equipos, proyectos, ideas y eso nos sirvió para conocernos. En el caso nuestro para reconocer en el equipo de Massa a gente que está realmente preparada o capacitada, hay gente muy valiosa dentro de esos equipos. Yo los destaco porque a veces lo que ocurre es que uno dice Massa y no es solo una persona, es un equipo de gente que destaco como Daniel Arroyo, Marco Lavagna, Roberto Lavagna, una cantidad de gente muy preparada con la que nosotros trabajamos muy bien durante todo este año en el Congreso. Si eso nos va a llevar a nosotros a un acuerdo de tipo electoral, va a ser el resultado de estos debates que estamos dando y siempre lo que aclaro es que el debate se da en el contexto de la realidad. El resultado indicó que hay como tres espacios políticos de construcción hacia delante: uno es el kirchnerismo y todos saben que para nosotros ni nos permitimos pasar por la misma vereda porque tenemos problemas serios como la corrupción, pero no solo por eso, sino porque ha dejado al 30% de los argentinos en condición de pobreza, que poco tiene que ver con nuestros ideales del progresismo.

Cuando llegó diciembre el Gobierno hizo todo lo posible para pasar el verano sin tratar la modificación al impuesto a las ganancias, a lo que se había comprometido durante toda la campaña. El año pasado dispusieron un aumento de las tarifas que afecta sobre todo a los sectores medios, sin siquiera hacer las audiencias públicas que exige la ley. Y así como esto, otras cuestiones que definieron la quita de las retenciones a las mineras , por ejemplo, en el mismo momento que se aumentaba las tarifas de luz y de gas, entonces ha habido muchas cuestiones que nos han ido separando del Gobierno y nos ubica mucho más cerca de lo que es el espacio que, pese a la polarización que ya existió en la elección anterior, Massa supo preservar con el 20% que sacó. Por lo tanto uno tiene pocas posibilidades de modificar ese escenario que quedó planteado y ahí es donde nosotros vamos a discutir la posibilidad de que entendimientos que hemos tenido en planos parlamentarios, puedan pasar hoy a un entendimiento de tipo electoral.

-Usted fue bastante crítica de la gestión del ex intendente Mario Meoni, ¿cree que es posible un acuerdo a nivel local?

-En realidad lo que nosotros intentamos hacer es discutir un proyecto de país. Muchos me dicen también “dijiste cosas de Massa”. Sí dije que era igual a los otros y que no era tan distinto en la campaña y después ha cambiado en gran medida en muchas cosas que decía. Siempre aclaro que yo no pienso igual que Massa y en este año, sin ir más lejos, cuando tratamos la ley de Reparación Histórica de los Jubilados, Massa acompañó el blanqueo y nosotros no, por ejemplo. Yo creo que se construye desde la diversidad, entonces tengo con muchos de ellos diferencias, ahora la pregunta es si igualmente vale la pena pensar sobre las bases, las coincidencias y no sobre las divergencias.