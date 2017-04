Múltiples actividades culturales en la explanada del Normal y Nacional

ACERCARTE LLEGA A JUNÍN

El objetivo es acercar más actividades artísticas y espectáculos de calidad a todas las localidades bonaerenses, gratis y para toda la familia. Durante 4 meses del 2016 y el verano del 2017 AcercArte recorrió 50 municipios, con más de 770 artistas en 11 disciplinas: música, cine móvil, cine 360°, biblioteca, espectáculos infantiles, stand up, teatro, danza, arte callejero, talleres de reutilización creativa y ajedrez viviente.

Estarán presentes Dread Mar I el sábado 8 de abril a las 20 y Márama el domingo 9 de abril a las 20.

Actividades Hoy

15. Cine Móvil: “Angry Birds”, la película. De Clay Kaytis y Fergal Reilly. Película infantil y para la familia. Cine 360°: “Viaje salvaje a la Tierra. A la luz de la Luna”, un abuelo cuenta historias de asteroides y dinosaurios.

15. Biblioteca: “Cuentandante en familia”. Cada familia es un mundo: las hay numerosas, menudas, chillonas, familias con raíces y familias con alas. Lo primero es la familia y no hay nada más lindo que la familia unida. Cuentos de la tradición oral y de la literatura universal con tías, tíos, primos lejanos, primos hermanos, bebés y abuelitas, en la voz de Daniela Magnone, actriz y narradora.

16. Cine 360°: “Pink Floyd - The Dark Side of the Moon”. El legendario álbum de Pink Floyd vuelve con imágenes increíbles que crean una experiencia inolvidable. Danza Urbana: Twister de letras. La mano derecha en la A, el pie izquierdo en la C y ¡hagamos equilibrio! Ahora la otra mano en la E... ¡Juguemos, bailemos en familia!

16.30. Infantiles: Babel Orkesta. Una ecléctica agrupación que combina diferentes ritmos y músicas del mundo en una propuesta con la que el público de cualquier edad se convierte en un protagonista más del show.

17.30. Stand Up: Alejandro Angelini - Hugo Fili. Alejandro Angelini actor egresado del IUNA, se perfeccionó como comediante en el prestigioso Comedy Workshop de Los Ángeles, dirigido por Judy Carter. Allí incursionó en la técnica del stand up y trabajó en diversos clubes de comedia, incluso el legendario Hollywood Improv. Hugo Fili es humorista, guionista de televisión, comediante y autor teatral, además de maestro del one liner y uno de los pioneros del stand up local. Empezó monologando en el mítico Parakultural y se ha presentado en El Bululú, Liberarte, Foro Gandhi y The Cavern.

18. Danza: Demostración y clase de danza urbana. El hip hop nos invita a transformarnos en robots, volar o bailarlo todo. Cine Móvil: “Permitidos”. De Ariel Winograd / Argentina, 2016, 106’. Con Lali Espósito, Martín Piroyansky, Liz Solari. Película para adultos. Cine 360°: “Viaje salvaje a la Tierra. A la luz de la Luna”, un abuelo cuenta historias de asteroides y dinosaurios.

18.30. Biblioteca: Soda Stereo y literatura - Charla con Marcelo Fernández Bitar, reconocido escritor y periodista, en la que nos habla acerca de su biografía del emblemático grupo del rock argentino, recientemente editada.

19.15. Danza Urbana: Recreo. Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza). Cine 360°: “Pink Floyd - The Wall”. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

20.00. Música: Dread Mar I. Uno de los artistas de reggae más importantes de Latinoamérica, Mariano Castro, festejó el año pasado sus diez años de carrera.

21.30. Teatro: “Sobre el amor y otros cuentos sobre el amor”. Actriz, directora y autora: Norma Aleandro.

Mañana

15.00. Cine Móvil: “La era del hielo 5: Choque de Mundos”. De Mike Thurmeier y Galen T. Chu / Estados Unidos, 2016, 94’. Cine 360°: “Pink Floyd - The Wall”. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

15.30. Biblioteca: “Cartas de Provincia”. Un taller de escritura creativa para que los visitantes relaten sus vivencias, la relación con un familiar querido, el barrio, los amigos y los amores, creando cartas locas y divertidas. ¡Incluye el servicio de correo gratuito para que la carta llegue al destinatario indicado!

16. Danza Urbana: Twister de letras. La mano derecha en la A, el pie izquierdo en la C y ¡hagamos equilibrio! Ahora la otra mano en la E... ¡Juguemos, bailemos en familia! Cine 360°: “Viaje salvaje a la Tierra. A la luz de la Luna”, un abuelo cuenta historias de asteroides y dinosaurios.

16.30. Infantiles: Los Cazurros. En Diversión, un villano súper poderoso intentará robar el cajón de juguetes de Los Cazurros y lo esconderá en un singular parque de diversiones.

17.30. Stand Up: Ricardo Bisignano. Comediante, actor y guionista, fue "el pibe del bondi" en su época de músico ambulante, hasta 2012, año en que decidió dedicarse a tiempo completo al stand up. Participó en Ciudad Emergente 2013 y 2015, y en el ciclo Rock BA en La Trastienda. Fue invitado a actuar en Hora de reír, Bendita TV e Informadísimos.

18.00. Cine 360°: “Pink Floyd - The Dark Side of the Moon”. El legendario álbum de Pink Floyd vuelve con imágenes increíbles que crean una experiencia inolvidable. Danza: Demostración y clase de danza urbana. El hip hop nos invita a transformarnos en robots, volar o bailarlo todo. Cine Móvil: “Me casé con un boludo”. De Juan Taratuto / Argentina, 2016, 110’. Con Adrián Suar, Valeria Bertuccelli.

18.30. Artes Plásticas: Milo Lockett te enseña - Taller de pintura para niños a partir de 4 años. Vení a pintar tu primera obra de arte con Milo Lockett en este taller de pintura creativa para niños a partir de 4 años. Cupo limitado, por orden de llegada y hasta dos niños por adulto. La inscripción se inicia 60 minutos antes de la actividad en el Puesto de Informes de AcercArte.

19.15. Danza Urbana: Recreo. Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza). Cine 360°: “Pink Floyd - The Wall”. Un alucinante viaje en imágenes a través del célebre disco de la banda inglesa.

20:00 hs. Música: Márama. La banda uruguaya de cumbia pop liderada por Agustín Casanova nació en 2014. El productor Fernando Vázquez quería crear algo nuevo, un estilo fiestero pero para toda la familia; se comunicó con Agustín, actual cantante de la banda, se juntaron y... ¡crearon esta bomba de tiempo! ¡Un éxito asegurado!

21.30 . Teatro: “Shakespeare. Todos y ninguno”. Con Juan Gil Navarro. Director: Jorge Vitti. Apta para todo público.