Petrecca recorrió obras finalizadas en escuelas

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

El intendente municipal, Pablo Petrecca, junto a funcionarios municipales, del Consejo Escolar y autoridades educativas, recorrieron las obras que se realizaron en la Escuela Primaria 3 y Secundaria 13.

El arreglo del SUM, entradas independientes para el ingreso a la escuela secundaria de la primaria y filtraciones, fueron algunas de las tareas que se realizaron.

Al respecto, el jefe comunal afirmó: "Lo mencionaba en el discurso de inicio de sesiones ordinarias, la educación tiene que ver con una discusión mucho más profunda y en eso estamos trabajando con lo que es el compromiso por la educación. Y también me alegra hoy ver a los chicos en las aulas, que es lo que buscamos, aprendiendo con los docentes y en el lugar que tienen que estar. Eso me llena de satisfacción. Estamos haciendo lo que hay que hacer, obras de infraestructura para mejorar lo que hay".

“Esta es una partida de $ 15 millones y lo que dijimos lo estamos llevando a hechos concretos. A veces pareciera que quedan en anuncios y promesas pero acá se terminó y son obras de calidad. Cuando se hace una obra pública, la debemos hacer de calidad. Los fondos públicos se usan para lo que deben usarse, para mejorar la infraestructura escolar, para que los chicos puedan educarse de la mejor manera y puedan estar cómodos y disfrutar del espacio como corresponde. Tenemos que comenzar a recomponer y a saldar esta deuda que tenemos con los centros educativos, que no están en buenas condiciones y que de a poco los vamos mejorando. Obra que anunciamos, obra que arrancó y obra que finalizó. Tenemos una satisfacción enorme", expresó.

Palabras de los directores

Amalia Tresols, directora de la Escuela Primaria 3, dijo que "eran obras que se esperaban desde hacía años. Teníamos el SUM clausurado en una escuela que fue aumentando su matrícula y por ende necesitamos tener en condiciones todos los espacios que tenemos. El SUM es muy importante y quedó en muy buenas condiciones".

Mónica Duarte, directora de la Escuela Secundaria 13, explicó: "Hacía 4 años que no podíamos usar el SUM que está abajo. Nosotros somos una escuela de arte y teatro y lo necesitábamos. Lo mismo que el patio que lo necesitamos y ahora lo vamos a poder disfrutar. Los chicos no tenían un lugar para festejar diferentes fiestas pero ahora lo vamos a poder hacer".