Nuevo sistema de prestaciones para veteranos de guerra de Malvinas

PAMI

A partir del 2 de abril, y en conmemoración del 35º aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, PAMI puso en vigencia su nuevo Sistema de Prestaciones Médicas para Afiliados Veteranos de Guerra de Malvinas y Familiares, con el que se ampliará paulatinamente la red de atención, incorporando más prestadores en todas las especialidades y haciendo más fácil el acceso a los servicios de salud.

Hoy, a la mañana, la directora de la UGL XXXI de Pami, la abogada Luciana Gómez Panizza, realizará una reunión con integrantes del Centro de Veterano de Guerra de Malvinas, presidido por Carlos Luján, para explicar la novedad.

En diálogo con Democracia, Luján, explicó que la respuesta se dio luego de que hubiera una movilización masiva de veteranos de Malvinas el jueves 9 de marzo último, donde se pedía que los mismos tuvieran otra vez la cobertura de PAMI, principalmente en algunas provincias del norte del país, donde se había interrumpido la misma.

El veterano aclaró que en Junín PAMI había dado continuidad al beneficio, pero en otros lugares de Argentina no.

Cabe mencionar que en marzo, organizaciones de ex combatientes de Malvinas de todo el país se movilizaron en el centro porteño. El PAMI y el Ministerio de Defensa fueron algunas de las dependencias públicas donde salieron a reclamar por la suspensión de la cobertura médica, medida impuesta por el Gobierno de Cambiemos a principios del año pasado.

“No hay bastones, sillas de ruedas, insumos, medicamentos; no hay descuentos en ópticas, ortopedias”, aseguró Carlos Dante Farina, titular de la Dirección de Veteranos de Guerra de la Municipalidad de La Matanza, quien es además integrante de la comisión directiva del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de ese municipio.

En Junín la cobertura incluye a 29 veteranos de Malvinas, más todos los de las localidades que están en la jurisdicción de la UGL XXXI, informó Carlos Luján, presidente del Centro de Veteranos local, quien también destacó que la movilización en Capital Federal fue realizada por unas 5.000 ex combatientes de Malvinas, que protestaron frente a PAMI porque muchos de sus compañeros estaban prácticamente sin cobertura.

Novedad

Luego de varias reuniones con las autoridades del Instituto y representantes de los Veteranos de Guerra durante el 2017, Sergio Cassinotti, nuevo director ejecutivo de PAMI en su primer resolución de gestión, firmó el 3 de abril la número 393/17, dando respuesta al reclamo de los Héroes de Malvinas y sus familias.

De acuerdo a lo informado por PAMI, a partir de ahora, los Veteranos de Guerra y su grupo familiar podrán acceder al modelo de Médicos de Cabecera, a una amplia cartilla de prestadores en todos los niveles y a una red de prestadores alternativos, sin cobro alguno de coseguro ni plus.

“En PAMI brindaremos atención médica integral a Veteranos de Guerra de Malvinas y a sus familiares. Son más de 40 mil afiliados a los que acompañamos preservando su salud. A 35 años de la Guerra de Malvinas, todos en PAMI queremos manifestar nuestro orgullo y admiración por su inmensa entrega”, sostuvo Cassinotti.