“Si un niño no está bien alimentado no puede estudiar”, afirmó Petrecca

EDUCACIÓN

Petrecca entregó sillas, calefactor, termotanque y elementos de cocina para el comedor que funciona en la escuela de Morse, donde se dictan clases de jardín, primaria y secundaria, y realizó una recorrida por el establecimiento educativo acompañado por el presidente del Consejo Escolar, Oscar Rosa, y funcionarios municipales.

“Una vez más estamos visitando la escuela de Morse y acercamos algunas herramientas y artículos para el comedor que funciona en este lugar. Sólo doce municipios en la provincia de Buenos Aires tienen la responsabilidad de manejar los fondos de los comedores escolares y Junín es uno de ellos. A partir de este mes estamos trabajando muy fuertemente con las escuelas y los comedores escolares. Es una tarea en conjunto que queremos realizar con las instituciones educativas, las secretarías y los padres que forman parte del comedor y que hacen un gran esfuerzo por mantenerlo”, afirmó el jefe comunal.

Mejoras en comedores

"Hay una población comprometida con la educación y con el comedor para que sea cada vez más eficiente. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. El objetivo es poder mejorar el servicio del comedor escolar. Es un compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal, que ha duplicado los montos para la alimentación de los comedores. También hay ahora otra partida extra para los comedores. Buscamos que los chicos tengan una buena alimentación porque sabemos que si un niño no está bien alimentado no puede estudiar y estar concentrado. Este es nuestro principal objetivo", dijo Petrecca.

A su vez, Guillermina, encargada del comedor, indicó: "Nos trajeron un calefactor para el comedor, un termotanque de cocina, platos, vasos, fuentes y 40 sillas que son muy importantes porque no teníamos dónde sentarnos. El gobierno se hizo presente y quiero agradecer al intendente Pablo Petrecca por venir y habernos escuchado. Lo más importante es mejorar la comida de los nenes, la calidad y todos apostamos a una mejor educación. Estas cosas que nos entregaron son de mucha utilidad. Tenemos que apuntar a un bien común y podemos ponernos de acuerdo y trabajar juntos. Si se puede, nosotros demostramos que si se puede".

Pueyo: “Queremos un Estado presente”

Por su parte, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, afirmó que "estamos muy contentos de poder hacer esta entrega de artículos para el comedor. Uno recuerda cuando por el mes de febrero hacíamos el relevamiento con Fabiana Sienra y vimos las cosas que se necesitan y hoy venir a entregarlas nos llena de mucha alegría. Esto nos permite demostrar que estamos trabajando en la gestión y lo que siempre marca la gobernadora María Eugenia Vidal de ser y estar. Que sepan que tienen con quién dialogar y hablar. Cumpliendo con esto seguimos trabajando en la misma línea desde la Dirección de Educación y con todo el gobierno. Queremos un estado presente".

"En este comedor ya vine tres o cuatro veces desde que estoy en funciones y es como la séptima vez que vengo a Morse. Estamos muy presentes y cerca de todas las necesidades. Cualquier inquietud que tengan la podemos potenciar a través de nosotros para que salga una solución. Nunca prometemos nada pero si tomamos el compromiso para que salga adelante", añadió el funcionario.

Playón de usos múltiples

Por último, la directora de la secundaria de Morse, Adriana Cura, afirmó: "Estamos muy contentos por la visita del intendente Petrecca y su presencia es muy grata. Ya había venido en otra oportunidad, al festejo de fin de año de la promoción 2016 y ahora aprovechamos para pedirle su colaboración, ya que estamos con el proyecto del playón de usos múltiples. Nos agradó su propuesta de trabajar mancomunadamente y creemos que lo podemos hacer posible. De esta forma creemos que se puede llevar adelante la educación con el esfuerzo de todos".