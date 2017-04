Fay: "Los vecinos no ven la ciudad que relata Petrecca"

REPERCUSIONES DEL DISCURSO DEL INTENDENTE

El Frente Renovador se expresó en relación al discurso que dio el intendente Pablo Petrecca en el inicio de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante donde hizo un balance de lo realizado durante el año 2016 y anunció promesas para el año en curso.

En este sentido, el concejal Patricio Fay manifestó: "Como ciudad no podemos perder esta oportunidad histórica de contar con la alineación política de Municipio, Provincia y Nación. Son muchos los funcionarios nacionales y los millones de pesos que llegaron estos últimos 15 meses a la ciudad, sin embargo aun no hemos visto que todos estos recursos se transformen en soluciones para los problemas que los vecinos reclaman. El dinero sobra, los contactos también y aun así los problemas son cada vez mayores".

"El mensaje del Intendente, como ya nos tiene acostumbrados, fue una enumeración de frases hechas sin contenido, que se mezclaban con anunciados demagógicos y muchas cosas que prometió, pero que todavía no hizo, justificándose siempre que es la culpa de la gestión anterior. Sinceramente los vecinos nos transmiten una realidad completamente distintas, los juninenses ven una ciudad frenada, con muchos problemas, fundamentalmente vinculadas a la seguridad y la falta de empleo, ésta es la agenda que nosotros priorizamos", aseguró Fay y recalcó que "los vecinos no ven la realidad como la relata el Intendente".

Por su parte, el presidente del Frente Renovador, Maximiliano Berestein, señaló que "la promesa de obras que llegan desde la gobernadora Vidal son una alegría para todos los juninenses, y esperamos que después de tantos años de discriminación política se puedan concretar, porque además es lo que nos corresponde como bonaerenses y como juninenses. Pero hay que tener en cuenta que la responsabilidad del Intendente va más allá de anunciar las obras que hacen los otros, la ciudad necesita de un líder que salga de su oficina y este cerca de los vecinos. Hay distritos vecinos que en el mismo tiempo y con menos recursos ya han concretado decenas de obras".

Cambios de autoridades

Sobre el cambio de la presidencia del Concejo Deliberante, Berestein expresó que "Patricio Fay puso a disposición la presidencia, y el bloque del Frente Renovador se abstuvo de votar en la elección del presidente del Concejo justamente porque nosotros no hacemos política por los cargos, sino por la convicción de mejorarles la calidad de vida a los vecinos. Lo que sí es importante destacar es que el intendente Petrecca a contramano del resto del país, ha decidido hacer un pacto político entre Cambiemos y el bloque del Frente Para la Victoria que preside Gustavo Traverso. Esto ha permitido evitar los órganos de control de las cuentas públicas, hoy con la presidencia del Concejo, y a fines del año pasado, removiendo a la contadora municipal, quien denunció públicamente, mostrando el audio donde el mismo le dice que al Frente para la Victoria lo arreglaba con dos subsidios".

Para finalizar Berestein enfatizó: "Este no es el cambio que votaron los juninenses, porque el Frente para Victoria, con Gustavo Traverso salió tercero en una de sus peores elecciones, y ahora ya hay un pacto de cogobierno. Evidentemente Gustavo Traverso, Rocío Giaccone y Marcelo García tienen más influencia en Petrecca que todos los dirigentes radicales y del PRO de Junín".