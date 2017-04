Petrecca, en la apertura de sesiones: “Es el año para no volver al pasado”

INAUGURÓ UN NUEVO PERÍODO EN EL CONSEJO

Con críticas a la “herencia” y el eje en la obra pública, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, ayer, pasadas las 20, en el Salón de la de la Democracia de la Unnoba, que estuvo colmado de funcionarios y representantes de la sociedad civil.

En su discurso, el jefe comunal hizo un repaso de lo realizado durante 2016 y resaltó las obras que se realizan y las proyectadas, que mejorarán la calidad de vida de todos los juninenses.

En un mensaje que duró aproximadamente algo más de una hora, el líder de Cambiemos comenzó agradeciendo “a los vecinos, porque acompañaron y lo siguen haciendo, por su paciencia, porque comprenden que los cambios sólidos y verdaderos no se logran de un día para otro”.

Con el foco en la obra pública

“En materia de obras, juntos seremos parte de una de las transformaciones más grandes en la historia del Partido de Junín. Nuestra ciudad volvió a ser tenida en cuenta, y en materia de obras hemos realizado gestiones en todos los ministerios y secretarías, a nivel nacional y provincial. Hemos recibido a muchísimos funcionarios, incluyendo las visitas de la Gobernadora y el Presidente”, dijo.

“Soy un intendente que con tan sólo 15 meses de gestión no habla solo de promesas, hablamos en presente, porque podemos mostrar lo que estamos haciendo”, agregó.

Y recordó que “las obras se iniciaron a los pocos días de asumir y, como prometimos, nos enfocamos primeramente en lo básico, agua, gas y cloaca. Logramos que Junín vuelva a tener gas, luego de dos largos años de suspensión y a la fecha ya realizamos 900 nuevas conexiones”.

“Durante 2016 intervenimos en materia de acceso al agua en La Celeste, Padre González, Los Almendros, Ricardo Rojas, La Merced, 9 de Julio, Eusebio Marcilla y Fortín Federación. En 2017 estaremos trabajando en La Merced, Las Rosas, Villa del Parque, Cuadrante Noroeste y Parque Industrial, alcanzando 238 cuadras que benefician a 6600 vecinos”, afirmó.

En lo que refiere a cloacas, sostuvo: “En 2016 intervenimos cuadras de los barrios Padre González, Ricardo Rojas, Los Almendros, Emilio Mitre, Prado Español, Fortín Federación, Norte, Progreso, Almirante Brown, 9 de Julio, 11 de Julio, Eusebio Marcilla, José Hernández, La Merced y Capilla de Loreto. Y en 2017 alcanzaremos la totalidad del Cuadrante del Noroeste, José Hernández, Güemes (ya finalizada), La Merced, La Celeste, Barrio Bicentenario y Parque Industrial interviniendo 340 cuadras con beneficio directo a 9500 vecinos”.

“En total, en obras de agua y cloacas, finalizaremos en esta primera etapa 578 cuadras, beneficiando a más de 16.100 vecinos”, resumió el jefe comunal.

Y repasó en su discurso lo hecho en materia de mejoramiento del alumbrado público, anunciando una fuerte inversión en más de 1000 luminarias LED con un costo aproximado de 10 millones, iniciando trabajos de colocación que abarcaran las avenidas principales de la ciudad y arterias de mayor importancia. “A su vez, realizaremos, la ampliación de luminarias de sodio con una inversión entre columnas y luces en más de 25 millones de pesos, beneficiando a muchos barrios de la ciudad”, añadió.

“Hitos históricos”

“Gestionamos, trabajamos mucho, logrando hitos históricos para la ciudad”, dijo Petrecca y agregó que, desde su gestión, se recuperaron “espacios públicos como los predios del ferrocarril, donde en pocos meses comenzarán las primeras obras. Este es mi gran sueño, dar los primeros pasos de la tan anhelada unión física de nuestra ciudad. Gestionamos y logramos, gracias al fuerte compromiso de Vialidad Nacional, la repavimentación de la Ruta Nacional 188 y estamos a punto de concretar un nuevo acceso al Parque Industrial”.

“Somos parte de otros de los hechos históricos, que se lograron en este año, como fue el comienzo de la autopista Ruta 7, donde vemos el valor de la palabra del presidente Mauricio Macri, cumpliendo con lo prometido”, resaltó, agregando que está “a punto de concretar la promesa de la gobernadora María Eugenia Vidal, con la obra de repavimentación de la avenida Circunvalación y el camino al balneario. Ya puede verse la instalación del obrador en cercanías del Carpincho, para dar comienzo en los próximos días”.

“Lo habíamos dicho en campaña, lo mejor para los que menos tienen y es así como estamos avanzando con las obras del cuadrante del noroeste. Obra que no solo implica infraestructura, sino y principalmente acciones en lo social, educativo, deportivo y cultural. Ya dimos cobertura del 100% de cloacas en el sector, y empezamos la construcción de playones deportivos y mejoras en viviendas y calles”, agregó.

Asfalto y desagüe

Además, Petrecca anunció que “a partir de este año y en un avance de tres etapas, estaremos realizando el pavimento de 233 cuadras de asfalto. Pero no solo esto, también realizaremos el cordón cuneta y mejorado de 218 cuadras”.

“Vecinos de los barrios San Cayetano, Norte, Emilio Mitre, Villa de Carmen, 11 de Julio, Loreto, Foetra, La Celeste, La Merced, San Francisco, 5 de Septiembre, Prado Español, Ramón Hernández, Almirante Brown, Bicentenario, Fortín Federación, Mayor López, 9 de Julio y las localidades del Partido, ya no padecerán más calles intransitables”, agregó.

Por último, hizo mención a lo que según él será “la obra más importante, que aunque no se ve, más de 15.000 vecinos la notarán una vez finalizada. Porque con el compromiso del presidente Mauricio Macri vamos a realizar la obra pública que se esperó por más de 30 años, el desagüe pluvial Norte”.

“Obra de casi 200 millones de pesos, que se realizará en 360 manzanas de los barrios Norte, Bicentenario, Capilla Loreto, Fortín Federación y Mayor López. Una vez más, no solo son palabras. La obra ya fue licitada, 12 empresas presentaron sus ofertas y en los próximos meses, se dará comienzo”, expresó.

Para finalizar, el Intendente de Junín afirmó que “todos estos logros no se consiguen por estar “alineados” con Nación y Provincia. Los anteriores gobiernos también estuvieron alineados en algún momento de su gestión, y no se consiguió tanto como en esta oportunidad”.

“Este es el año para sumarse para fortalecer los cimientos, para no volver al pasado, para crecer hacia el futuro. Hoy escucho a quienes son los motores de la sociedad: los vecinos”, cerró.