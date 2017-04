Repercusiones del discurso de Petrecca

CRÍTICAS Y ELOGIOS

El flamante presidente del Concejo, el edil de Cambiemos Gabriel D’Andrea afirmó anoche en diálogo con este diario: “Me honraron con esta designación y por supuesto eso trae una gran responsabilidad en un cargo difícil, en un año que entiendo que va a ser difícil, pero que no quiero que se tiña de política, realmente quiero otro tipo de funcionamiento del Concejo Deliberante. Quiero abrirlo y convocar a todos los espacios a encontrar consenso y soluciones para los problemas concretos y reales de la gente que son, en definitiva, los que le van a cambiar la vida al vecino. Por supuesto, acompañar al Ejecutivo en todo lo que necesite dándole todas las herramientas legislativas”.

“En realidad durante todo el año siempre lo fuimos pensando, nosotros a fines de 2015 habíamos cedido en la presidencia en pos de llegar a un entendimiento con la gestión que se iba en ese momento, porque considerábamos que era una transición que debía darse lentamente después de doce años. Este año nos sentíamos más consolidados y firmes en el Concejo y por supuesto era un espacio que pretendíamos. Contábamos en este caso con el acompañamiento del FpV y con el compromiso de estar abiertos a todos los espacios y trabajar en conjunto”, afirmó.

Por su parte, el concejal del FpV Lautaro Mazzutti afirmó anoche a Democracia: “La sensación de ser vicepresidente primero es la de una gran responsabilidad y un orgullo de participar en este Concejo con miembros muy importantes de un distrito como Junín, una de las ciudades más importante de la Provincia. Me genera una responsabilidad y una obligación de seguir trabajando como lo venimos haciendo”.

“El desafío es estar cerca del vecino, la gente está pasando un momento muy delicado y grave con pérdida del poder adquisitivo, desempleo, inflación y a la gente le está costando llegar a fin de mes. Creo que esos son los problemas de los vecinos y nosotros tenemos que estar ahí para presentarnos”, afirmó.

“Siempre nosotros mantenemos el diálogo, de hecho hemos sacado unos proyectos que se convirtieron en ordenanzas por unanimidad llegando al consenso de todos los bloques. En nuestra vocación siempre hay diálogo y consenso pero obviamente marcando nuestra posición”, agregó.

Hugo Talani, concejal por el Frente Renovador, afirmó a este diario: “En realidad el oficialismo quería el cargo del doctor Patricio Fay hace bastante tiempo y lo logró. Yo no sé si eso va a generar algún cambio dentro del Concejo, es solamente una designación política. Nosotros durante el año 2016 hemos trabajado, no poniendo palos en la rueda, sí haciendo críticas constructivas pero apoyando todos los proyectos que tenían que ver con la comunidad de Junín. Me parece que es una decisión que querían tomar hace bastante tiempo y hoy se les concretó”.

“Sobre el discurso de Petrecca hay muchas cosas que no estoy convencido de que hayan sido así. Me parece que realmente hay mucho más de fantasía que de realidad y que ojalá que se puedan concretar obras que vienen de la Provincia, que eso sí sería importante como para que la comunidad de Junín pueda disfrutarla y espero que sea así”, consideró.