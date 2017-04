Continúan los controles en los comercios de la ciudad

Al respecto, el Dr Julio Ferrero a cargo de la Dirección de Bromatología y Zoonosis, explicó que "ya estamos promediando lo que se serían la totalidad de las capacitaciones y ahora estamos reiniciando los ciclos para volver a reafirmar estas cuestiones para todos aquellos que no pudieron, no quisieron o se olvidaron de hacerlas. Las capacitaciones son en forma gratuita gracias a las gestiones realizadas por el Intendente Petrecca para que puedan obtener la libreta sanitaria. Comentamos esto porque hemos salido a controlar a los diferentes rubros que han sido capacitados y clausuramos dos locales. Además, retiramos mercadería en mal estado y no estaba acondicionada como se había explicado en las capacitaciones. Aunque hay que decir que hay comercios que no han realizado la capacitación correspondiente".

"Esto nos lleva a pensar que aquellos comercios que hemos visitado y que realizaron las capacitaciones, tienen todo en perfectas condiciones. De alguna manera, estas capacitaciones han dado resultados positivos. Hubo dos panaderías que se clausuraron y que no fueron a las capacitaciones. A veces hay gente que no lo entiende porque no sabe el trasfondo que hay. Uno ve la fachada de los negocios y es muy lindo pero cuando pasa hacía atrás, donde se elabora la mercadería, hay muchas deficiencias bromatológicas. Y nunca vamos a llegar a un buen alimento partiendo de alimentos que no estén en condiciones", dijo Ferrero.

Luego, agregó que "estos dos lugares van a seguir clausurados hasta que la jueza determine la cantidad de días que permanecerá clausurados. Hasta tanto no se modifiquen este tipo de irregularidades estará cerrado. Una vez cumplido estos pasos, se abrirá y realizaremos los controles de manera más seguida para que funcione de manera correcta. Los controles van a continuar y los iremos profundizando en aquellos rubros que ya hayan tenido una o dos capacitaciones, para seguir viendo que se cumpla todo lo que venimos dando. Además, nos servirá para saber si los cursos los venimos dando correctamente o si hay que modificar algo".