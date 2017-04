En Junín, las ventas de motos subieron un 82% y las de autos un 56%

UN BROTE VERDE

Noticias Relacionadas Alza en maquinaria agrícola

En sintonía con una tendencia nacional, las comercializaciones de motos aumentaron en nuestra ciudad un 82 por ciento en marzo y las de autos cero kilómetro un 56 por ciento, en relación al mismo mes del año pasado, según los datos que arrojó el último boletín estadístico de la Dirección Nacional de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor (Dnrpa).

En efecto, las ventas de motos experimentaron un fuerte incremento, al pasar de 228 en marzo de 2016, a 415 en el mismo período de este año. Y una situación similar ocurrió con los autos, que pasaron de 127 en marzo de 2016, a 199 el mes pasado.

¿Más accidentes?

Si bien las cifras hablan de un boom en las adquisiciones de motos –las ventas subieron casi el doble de un año a otro, en la comparación intermensual-, en una ciudad que aún no cuenta con transporte público de pasajeros y donde las motos intervienen en el 90% de los accidentes que se registran en las calles juninenses, el aumento del parque de motovehículos trae aparejado, como contrapartida, una mayor peligrosidad para el tránsito.

Es que los especialistas en seguridad vial vienen advirtiendo que la cantidad de motos que hay en Junín –cerca de 40 mil- representan un serio riesgo para el tránsito y supera a la cifra de otras ciudades similares. Además, los nuevos modelos, según lo admitió el titular de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Eduardo Naya, muchas veces hace que las motos circulen a velocidades más altas, incrementando el riesgo de choques.

Lo cierto es que estos rodados ágiles y económicos representan una posibilidad de movilidad para muchos juninenses que no cuentan con otro vehículo, sencillamente porque no lo pueden mantener. Las motos también se han convertido en el último tiempo en nuestra ciudad en una herramienta para empleos informales, como delivery, mandaderos, changas.

Incremento en todo el país

La cantidad de motos patentadas en marzo aumentó 57,1% en la comparación interanual, señaló ayer la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

El sondeo subrayó que durante marzo se patentaron 64.384 unidades, mientras que en el mismo período del año anterior se habían registrado 40.989 unidades.

Los tres primeros meses del año alcanzaron un total de 176.605 motovehículos, un 54,3% más que el mismo período de 2016.

El presidente de la División Motovehículos de Acara, Gustavo Bassi, consideró que "el comienzo del año sigue mostrando una gran actividad en nuestros locales".

"Son cifras de crecimiento muy auspiciosas que no teníamos desde enero de 2014 y eso nos da optimismo hacia adelante", subrayó.

En ese sentido, evaluó: "Tenemos muchas propuestas para trabajar durante este año para estimular el mercado y facilitar el acceso a los motovehículos".

"Vamos a estar presentes en el próximo Moto GP, para acercarles una mejor experiencia a nuestros asociados que concurran al mejor encuentro del mundo de la actividad, tal como comenzamos a hacer en el pasado Enduro del Verano", resaltó.

En tanto, según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), en marzo se patentaron 64.374 unidades, con una suba del 53% con relación al mismo mes de 2016 y un 34% más que en febrero de 2017.

En el primer trimestre del año se registraron 176.423 motos patentadas, al reflejar un crecimiento del 50% en comparación con el mismo período del año anterior.

"Nos encontramos trabajando con el Gobierno nacional para firmar un acuerdo que mejorará la competitividad del sector, permitirá expandir el mercado interno y posibilitará crecer en la integración de partes en forma sustentable", destacó el presidente de la Cafam, Lino Stefanuto.

Subrayó, además: "Para el primer semestre del año esperamos que se efectivicen medidas necesarias importantes como la suba de los reintegros a la exportación y la baja de los aranceles para las partes que no se producen localmente".

En tanto, la cantidad de autos patentados en marzo último creció 36,4% en la comparación interanual, indicó Acara, y pronosticó que el sector tendrá "un año completo de crecimiento".

En marzo se patentaron 76.745 vehículos, mientras en el mismo período del año anterior la cifra había sido de 56.280 unidades.

Así, durante marzo el número de autos patentados avanzó 36,4% en la comparación interanual.

Señaló también que en el acumulado del primer trimestre del año la cantidad alcanzó las 230.861 unidades, es decir 42,5% más que los tres primeros meses del año anterior.

El presidente de Acara, Dante Álvarez, consideró: "El año comenzó con un enero muy fuerte, siguió con un buen febrero que aún con menos días hábiles alcanzó el 20% de crecimiento y completamos un primer trimestre excepcional con un crecimiento interanual del 42,5%".

"Sacando enero, que es un mes especial, para encontrar un mes con este volumen de patentamientos, debemos remitirnos a octubre de 2013", indicó.

En ese sentido, evaluó: "Todo parece indicar que este nivel de actividad se va a mantener y vamos a tener un año completo de crecimiento".

"Sería importante que el Gobierno se estimule la actividad con una reforma impositiva porque nuestro sector padece fuertes asimetrías en algunas provincias y municipios que afectan directamente el margen comisional de los concesionarios”, subrayó.