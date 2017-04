A 35 años de la Guerra de Malvinas, la ciudad honró a quienes lucharon en ella

ACTIVIDADES, ACTO Y DESFILE CÍVICO MILITAR

Sábado y domingo últimos fueron días de recuerdo y plena emoción para los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas, como así también de homenaje a aquellos que entregaron su vida durante el conflicto, como fueron Alfredo Jurio, Miguel Ángel Soriano, Daniel Seitún y Ricardo Mario Gurrieri, pertenecientes al grupo de Artillería con asiento en nuestra ciudad.

El sábado fue la denominada Corre Caminata y entrega de premios, mientras que por la tarde transcurrió el animado festival folclórico en la plaza Veteranos de Malvinas, flamante nombre que reemplazó al de Fuerzas Armadas, ubicada en avenida San Martín, entre Roque Sáenz Peña y Rivadavia.

Por el recital pasaron distintos grupos musicales como M.82, Engualichados, Strangi y Farías, Javier Sebastián, Las Guitarras del Alma y Franco Basso, que hicieron su ofrenda musical en este acto recordatorio, ante un importante marco de público que se dio cita en el anfiteatro de la mencionada plaza.

Ya cerca de la medianoche, fue el acto oficial presidido por el intendente Pablo Petrecca, miembros de su gabinete, concejales y veteranos de Malvinas, para luego proceder al cambio de nombre de la Plaza Fuerzas Armadas a "Veteranos de Malvinas", descubrimiento de placas y homenaje a los caídos, entrega de medallas a los ex combatientes y palabras del intendente.

En la víspera, a pesar del mal tiempo y la lluvia caída durante gran parte del día, se hizo el desfile cívico- militar, para poner un broche final al 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas.

El Gobierno de Junín, junto al Centro de Ex Combatientes y el Grupo de Artillería Junín fueron las entidades que organizaron estas actividades.

El sábado

Como nunca antes para esta fecha, durante la tarde se vio una plaza colmada de vecinos atraídos por la música del festival folclórico. Desde las 23:30, se llevó a cabo el acto oficial, que comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Hubo un minuto de silencio para recordar a los caídos en la guerra, entre ellos a los cuatro héroes de Junín, se colocaron ofrendas florales y entregaron medallas a ex combatientes de nuestra ciudad.

Pedro Acosta, presidente del centro de Ex Combatientes de Junín, fue el primer orador del acto, sus primeras palabras hicieron alusión a los 35 años de la gesta. El ex soldado agradeció el gesto del gobierno municipal por realizar este acto como así también a los Centros de Veteranos de Ushuaia y La Paternal que acompañaron la velada.

Acosta, sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano, aseguró que "Malvinas para nosotros es a la mañana, a la tarde y a la noche de todos los días, siempre es Malvinas, por eso agradecemos a todos los que hoy nos acompañan. Quiero agradecer a mi compañero Bruno, titular del departamento municipal de Ex Combatientes, que trabajó día a día, para lograr que hoy esta plaza lleve un nombre que nos reconozca", manifestó.

También el Intendente Pablo Petrecca se dirigió a todos los presentes, y en su discurso sostuvo que había sido una linda y emocionante jornada. "Hace 35 años, la Argentina vivía uno de los capítulos más horribles de su historia. Personalmente, sólo cuando conocí a los veteranos, cuando charlé con ellos y conocí sus vivencias, recién ahí comprendí lo que significó la causa Malvinas y hacerla también mía", manifestó.

“La causa Malvinas genera una profunda emoción para los argentinos, hace 35 años nos duele, y es una de las grandes deudas que aún tenemos como país, que solo será saldada con diálogo y paz", dijo.

Dirigiéndose a los veteranos, el Intendente Petrecca les agradeció porque "nunca abandonaron la lucha, porque están convencidos de lo que hicieron, estando dispuestos a dar sus vidas por la patria. Por eso, hoy quiero homenajear y recordar a nuestros héroes, Alfredo Jurio; Miguel Ángel Soriano, Daniel Seitún y Ricardo Mario Gurrieri, por ellos, por nuestros veteranos y los 649 héroes: Honor y Gloria, las Malvinas son argentinas", apuntó.

Plaza "Veteranos de Malvinas"

Luego de muchos años de espera, los Veteranos de Malvinas tendrán su plaza en nuestra ciudad, la ex plaza de las Fuerzas Armadas ahora se llama "Veteranos de Malvinas", según una ordenanza impulsada por los ex combatientes y sancionada recientemente en el Concejo Deliberante. Sobre esta decisión, el concejal Gabriel D´Andrea, del Frente Cambiemos, expresó: "Esto surgió por una iniciativa impulsada por los propios veteranos que reclamaban, con todo derecho, una plaza que los recordara".

"Ellos llevaron la propuesta bloque por bloque del Concejo, e inmediatamente me hice eco de la misma y afortunadamente hubo un rápido consenso entre todas las fuerzas. Creo que es más que merecido que ellos tengan este reconocimiento, estoy muy contento como concejal que esto se haya hecho realidad", concluyó D´Andrea.



“El 18 de abril”

Ya el domingo, y a pesar del mal tiempo, se llevó a cabo el desfile militar, también para conmemorar el trigésimo quinto aniversario de la gesta de Malvinas y fue encabezado por el jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca y el Jefe de la Guarnición Militar de Junín, Coronel Leandro Jofre Foncueva.

El ex combatiente Sergio Brangeri dijo: “para nosotros Junín no es cualquier ciudad, ya que forma parte de nuestra historia y vida. Desde acá partimos un 18 de abril hacia las Islas Malvinas".

"Hemos puesto nuestro cuerpo y alma para defender con honor y hombría a nuestra patria, enfrentándonos diariamente con la muerte. Agradecemos la invitación para participar de este desfile, un momento de reencuentro para los veteranos que tan bien nos hace. Muchos no pudieron volver, por eso pido que no esperemos al 2 de abril para recordarlos y honrarlos, todos los días es cuando los tenemos que tener siempre presentes", dijo para concluir Brangeri.