Comienza en TeleJunín "Vivir la Vida ", otra superproducción brasilera

FUE REALIZADA POR LA REDE GLOBO

El canal local TeleJunín, que emite por frecuencia 2 de Cablevisión, suma a su programación una telenovela de nivel internacional producida por la Rede Globo. Se trata de Vivir la Vida, protagonizada por Taís Araújo, José Mayer, Alinne Moraes, Lília Cabral, Mateus Solano, Thiago Lacerda y con la participación antagónica de Giovanna Antonelli. La novela fue nominada para el Emmy Internacional en 2010 a la mejor actriz por la interpretación de Lília Cabral.

La emisión de Vivir la Vida llega tras el éxito de Cuchicheos, Fina Estampa y América, telenovelas brasileras que ya fueron emitidas por el canal local.

La nueva superproducción se podrá ver a partir de mañana de lunes a viernes a las 13 y a las 19 por TeleJunín (frecuencia 2 de Cablevisión).

La historia

“Vivir la Vida” cuenta la historia de Luciana (Alinne Moraes), una joven modelo mimada que no oculta la envidia que manifiesta contra Helena (Taís Araújo), también modelo. La situación empeora cuando Helena se casa con Marcos (José Mayer), su padre, un hombre seductor, que no abandonó sus hábitos de infidelidad, entre otras, con la joven Dora (Giovanna Antonelli).

Durante un viaje, un trágico accidente deja a Luciana paralítica, cambiando su vida para siempre. Jorge (Mateus Solano), novio de Luciana, no logrará apoyarla en este difícil momento de fragilidad. Pero su hermano mellizo, Miguel (Mateus Solano), médico, se dedicará tenazmente a su rehabilitación, alimentando así la esperanza de Luciana. En este proceso de la curación, nacerá un bello amor entre ellos. El matrimonio de Marcos y Helena falla y ella comienza un romance con el joven Bruno (Thiago Lacerda) que descubre con el tiempo que es el hijo ilegítimo de su marido.

Estas intrincadas historias hacen de “Vivir la Vida” un incomparable relato de vida, amor y destino.

La programación

Entre la variada programación de TeleJunín, corresponde destacar a su noticiero, TeleNoticias, que cuenta con dos emisiones diarias en vivo, a las 12.30 y a las 20. El canal también incluye programas políticos (Reporte Especial), agropecuarios (Campo de Fuerza), deportivos (KO8 y Villa TV), de interés general (Magazine, Código Urbano, Por Vos Junín) y culinarios (Rutas Gastronómicas), entre muchos otros.