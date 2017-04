Pedro Acosta: "Yo soy camionero sin espejos"

SOBREVIVIENTE DEL HUNDIMIENTO DEL ARA GENERAL BELGRANO

Ex combatiente y actual presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Junín, afirma que no quiere pensar en lo sucedido porque “la vida continúa”. Un testimonio conmovedor, a 35 años de aquel conflicto bélico.

Pedro Acosta es uno de los sobrevivientes del hundimiento del ARA General Belgrano producido durante el conflicto armado de Malvinas, del que hoy se cumplen 35 años.

El actual presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Junín rescató algunos compañeros, pasó 40 horas a la deriva en una balsa junto a otros 20 soldados y pudo sobrevivir para contarlo y dar testimonio de las marcas que dejó el conflicto bélico en los corazones de toda una generación.

Antes de la guerra

Acosta pasó su infancia y adolescencia en Pergamino, donde fue a la escuela y trabajó desde muy chico en el campo.

A sus 14 años, la familia se mudó a la ciudad y fue albañil, junto con su padre, hasta que tuvo que hacer el servicio militar, en la Marina.

Hizo su instrucción en Puerto Belgrano y su destino fue el ARA General Belgrano, donde era bombero, dentro del área de Control de Averías. “Para mí fue una experiencia totalmente nueva”, recuerda hoy.

El hundimiento

La historia es conocida: durante la guerra de Malvinas, el ARA General Belgrano fue hundido el 2 de mayo de 1982 por el impacto de dos torpedos lanzados desde el submarino Conqueror, cuando el buque se encontraba fuera del área de exclusión militar.

“El Conqueror nos estuvo buscando durante tres días hasta que encontró al petrolero que nos abastecía de combustible, entonces lo siguieron y cuando nos acercamos ya nos tuvieron en la mira”, explica Acosta.

En el momento del impacto, Pedro dormía: “Me desperté con el ruido y el sacudón del primer torpedo y la primera intención fue subir”.

No obstante, se puso una máscara, agarró la linterna y subió a tres compañeros heridos, antes de meterse en una balsa.

A la deriva

Eran 21 hombres los que iban “sentados todos en el piso y acoronados brazo con brazo” en esa balsa que parecía una cáscara de nuez, a la deriva, sorteando olas de hasta siete metros, con algún equipamiento básico: “Había elementos para coser, agua dextrosa al 5% para tomar, componentes de pesca, linterna, bengala y unos caramelos que te permiten estar unas diez horas sin comer”.

Aunque en el grupo había cabos principales y suboficiales, Acosta era una suerte de líder en ese lugar: “Yo trataba de que todos estuvieran bien, controlaba a un muchacho que estaba herido y lloraba y gritaba. Ahí se vomitaba y orinaba adentro de una bolsa y eso lo usábamos para calentarnos el cuerpo. Fue muy duro”.

Por momentos, Pedro cerraba los ojos y tenía la sensación de que hablaba con Dios. Y si bien en algún momento le pareció que le “había llegado la hora”, mantuvo una gran fortaleza. “En la balsa aprendí lo que es la tolerancia, teníamos que ser todos uno porque nos iba a salvar el grupo, nadie se iba a salvar solo”, afirma.

Navegaron unos cien kilómetros durante 40 horas, hasta que los rescató el ARA Francisco Gurruchaga. Les pusieron un arnés, los subieron, les dieron algo de ropa y la mayoría se quedó en la parte de arriba del barro, “sobre la chapa calentita”.

Los llevaron a Ushuaia y de ahí volaron a Bahía Blanca. Pasaron por Puerto Belgrano y luego los llevaron a sus ciudades. Acosta estuvo una semana en Pergamino y después, aunque parezca inverosímil, tuvo que terminar el servicio militar en la ESMA.

El regreso

Cuando terminó la conscripción regresó a Pergamino. “Tuve la suerte que a los diez días empecé a trabajar en Entel”, dice. Se mantuvo dentro de la empresa telefónica por 25 años. En el medio –hace 17– fue trasladado y se mudó a Junín.

Más allá de su caso, Pedro sabe que el regreso a la vida civil no fue fácil para los ex combatientes: después de luchar contra un enemigo externo debían hacerlo para abrirse camino en sus propias comunidades.

Acosta recuerda que, en una oportunidad, en Rosario, empezó a escuchar un silbato que sonaba insistentemente, sin parar. Cuando preguntó qué era eso, un kiosquero le respondió: “Son los loquitos de Malvinas”. Esa era la visión que se tenía sobre los excombatientes.

Y la respuesta de los veteranos fue el silencio: “Acá hay compañeros que durante siete años trabajaron juntos y se hicieron muy buenos compañeros, hasta que un día se encontraron en el Centro de Veteranos de Guerra, y a pesar de que eran tan amigos, nunca se habían dicho uno al otro que habían estado en Malvinas. Así se vivía: había como un sentimiento de vergüenza por haber estado en la guerra”.

El paso del tiempo fue mitigando ese sentimiento y hoy el reconocimiento a los ex combatientes es más concreto.

Posguerra

Queda claro que es difícil convivir con los recuerdos de la guerra. “Yo soy un camionero sin espejos”, grafica Acosta, y agrega: “Así como parezco muy fuerte, para adentro soy débil. Entonces no quiero pensar en lo sucedido. La vida continúa”.

Y rescata de la memoria a los caídos: “Nosotros no somos Rambo, solamente somos sobrevivientes y tuvimos suerte. En la guerra murieron 649, de todos ellos, 343 murieron al lado mío en una hora. Yo hoy voy a las escuelas a dar charlas porque hay que malvinizar. Hay 649 muchachos que dieron la vida y eso tiene un valor”.