De Chiara: “La comercialización en Junín es al menudeo y mayormente es marihuana”

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL JEFE DE LA DELEGACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS Y CRIMEN ORGANIZADO

El operativo “El señor de los cielos”, que se desarrolló a principios de esta semana en las localidades de Navarro y General Belgrano y, mediante el cual, se secuestró media tonelada de marihuana y se logró desbaratar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, puso en el centro de la escena pública a la delegación de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Junín.

Es que dicha dependencia policial de nuestro medio fue la encargada de llevar a cabo la investigación que se extendió a lo largo de dos años y que terminó con la desarticulación de esta banda, que tenía su base en la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño y distribuía la droga en localidades del interior bonaerense, como Junín, Chacabuco, General Arenales, General Viamonte y Lincoln, entre otras.

El titular de la delegación de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado es el comisario Rubén Ariel De Chiara quien, en diálogo exclusivo con Democracia, dio algunos detalles del operativo “El señor de los cielos”, analizó la realidad de nuestra ciudad en materia de narcotráfico y consumo de estupefacientes, y reveló los objetivos que se trazó cuando asumió el cargo, en diciembre último.

Menudeo

De Chiara afirma que la compra y venta a menor escala es la modalidad más frecuente en nuestra ciudad. “La comercialización en Junín se da al menudeo y mayormente es marihuana”, resume el titular de la delegación antinarcóticos.

De acuerdo a su análisis, “Junín es una de las ciudades más grandes de la provincia y tiene sus características”, entre las que destaca: “El tema de la droga está inmerso en muchos adolescentes, uno los puede ver que pasan fumando marihuana por la calle. Nosotros contamos con la ayuda de los vecinos, eso es muy importante en este tema. Cuando el ciudadano colabora y denuncia, ya se pone en movimiento una estructura policial y judicial para tratar de llegar a ver la veracidad de estos datos y, después, procurar su esclarecimiento. Nosotros somos auxiliares de la Justicia y, en todos los casos, cuando el juez ordena las medidas, uno documenta la situación y después el magistrado resuelve”.

En ese contexto, De Chiara revela que los tipos de hechos que más se denuncian tienen que ver con “la venta al menudeo en la vía pública”. Así arranca el 70 u 80 por ciento de las investigaciones, que después se evalúan, se profundizan y, de ahí en más, se avanza o no, dado que también se han recibido información falsa. “Nosotros debemos arbitrar los medios necesarios para ver si la denuncia que se nos da es cierta o no”, aclara el comisario.

Asimismo, el uniformado puso especial énfasis en el hecho de haber llegado a una ciudad en donde “el Poder Judicial ayuda en materia de esclarecimiento de este tipo de hechos”. Y agrega: “La verdad que me encontré con que hay una muy buena gestión de trabajo y una excelente relación con los jueces y fiscales, y con el Ministerio de Seguridad, y eso a mí me ayuda mucho para llevar adelante la dependencia y esclarecer todo tipo de delitos en materia de estupefacientes”.

En tanto, también consideró clave el apoyo a su gestión por parte del Intendente y del secretario de Seguridad, Fabián Claudio, con quienes está “en contacto día a día en esta lucha” contra el narcotráfico.

“La verdad es que estoy muy a gusto y muy agradecido a la confianza que han puesto sobre mí y sobre mi personal”, puntualiza.

La delegación en Junín

En la actualidad, la delegación de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado cuenta con 52 agentes que están divididos en distintas áreas: “Tenemos gente en las oficinas internas, otras operativas, otras que cubre diferentes lugares, porque tenemos que dar respuesta a los siete municipios sobre los que tenemos jurisdicción, y tratamos de estar en todos lados y no fallarle a nadie”.

Además, el personal recibe cursos regulares formación y capacitación por parte del Ministerio de Seguridad, de manera de poder dar respuesta a esta problemática que preocupa cada vez más a la población.

De hecho, hay analistas que han calificado a este escenario de aumento del consumo y comercialización de drogas, con la vinculación que esto tiene sobre otros delitos, como un proceso de “conurbanización” de la ciudad.

“Yo no lo veo así, para nada”, sentencia De Chiara, para luego ampliar: “La comercialización de drogas en Junín es igual a la de cualquier otra ciudad de las mismas características, como Lincoln o Chacabuco. Es cierto que cada ciudad tiene su dinámica, pero la preocupación es global. La droga está metida en la adolescencia, los chicos crecen con eso y no es nada agradable. Es algo inmerso en la sociedad”.

El comisario De Chiara tampoco concuerda con el lugar común que indica que “todo el mundo sabe dónde se vende la droga” en los barrios de la ciudad: “No creo que sea así. Nosotros todas las semanas estamos realizando diligencias de allanamientos, secuestros y demás, ya sea con el doctor Esteban Lopardo (responsable de la fiscalía especializada en estupefacientes) o con el Juzgado Federal, así que uno está trabajando y poniendo lo mejor de sí para dar respuestas. Siempre vamos al fondo de la cuestión. Todas las investigaciones se inician y se profundizan, como corresponde”.

Operativo “El señor de los cielos”

Una de las denuncias que se profundizó fue la que terminó con el operativo “El señor de los cielos”, en el que se secuestraron 500 kilogramos de marihuana y se desbarató una banda que traía la droga de Paraguay, tenía su base de operaciones en la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, y la distribuía en diferentes ciudades del interior bonaerense.

El comisario De Chiara cuenta este proceso se originó por una denuncia en Junín y Chacabuco, que indicaba en dónde se estaban vendiendo estupefacientes que comercializaba esta banda. La investigación se fue ampliando cada vez más y más hasta culminar con el operativo realizado, días pasados, en las localidades de Navarro y General Belgrano. “Fue un esfuerzo enorme del personal, mío y del Poder Judicial –señala De Chiara–, y la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos. Tengo que agradecer al juez federal Héctor Pedro Plou, junto con su secretario, el doctor Ruedas, y al fiscal Eduardo Varas, quienes trabajaron y confiaron en mi lealtad y en mi persona sin conocerme, y me brindaron todo el apoyo para llegar al esclarecimiento de esta causa”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, explicó cuál era la forma en que operaba esta organización: “Bajaban en caminos vecinales, otra avioneta despejaba el lugar, simulaba ser fumigadores y ellos marcaban el lugar de aterrizaje y luego se cargaba en tres o cuatro autos”. El funcionario provincial también contó que las avionetas que utilizaba la banda realizaron más de 30 viajes el año pasado. Los trabajos incluyeron, entre otras particularidades, unas seis mil horas de escuchas telefónicas.

Contaban, además, con muchos recursos y una logística muy aceitada, lo que no impidió la desarticulación de la banda y la detención de diez personas, paraguayos y argentinos: nueve hombres y una mujer.

“Toda investigación es compleja, yo estoy muy agradecido al personal, los muchachos han hecho un trabajo excelente, le han dedicado muchísimas horas a esto y los resultados están a la vista”, se complace De Chiara.

En todo este proceso intervinieron también tras delegaciones “en lo que es la apoyatura profesional al momento de hacer los allanamientos y demás”, pero la parte investigativa la desarrolló el personal de Junín al mando de De Chiara, quien asegura que “en este caso ya no hay mucho más que investigar, solamente algunos detalles”.

Objetivos

A menos de cuatro meses de haber asumido en la delegación local de la policía antinarcóticos, el comisario De Chiara revela que sus objetivos “son siempre los mismos” en la búsqueda de resultados: “Conducir, hacer una buena gestión y trabajar mucho. A mí me gusta esto y el objetivo está claro. Yo no soy oriundo de esta ciudad y me siento muy cómodo, encontré una Jefatura Departamental muy abierta con quien charlamos de todos los temas, estamos muy unidos y me parece que esa es la forma correcta de trabajar. En Junín somos un equipo que incluye la Jefatura Departamental, Investigaciones, Narcotráfico, todos, y ese es el objetivo”.

Según su mirada, una de las cuestiones más complejas de su actividad es la de “tratar de difundir a los vecinos el trabajo que uno hace” de manera que la ciudadanía “pueda confiar” y se acerquen a la dependencia. “Que no le tenga temor a la policía porque las puertas están abiertas”, insiste el comisario.

Y concluye: “Hoy me toca conducir esta delegación, con mucho orgullo, tenemos ganas de trabajar, así que le agradezco al pueblo de Junín que me abrió las puertas y me siento muy cómodo, tanto con mi equipo de trabajo, como también con el poder político y el judicial”.