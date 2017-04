En Junín, el peronismo que impulsa a Randazzo dijo que disputará en las PASO

RUMBO A LAS ELECCIONES

Convocado por el diputado nacional del bloque Peronista y referente de Smata, Oscar Romero, el sector del peronismo que impulsa la candidatura de Florencio Randazzo de cara a las elecciones legislativas se reunió ayer al mediodía en Junín, donde además de lanzar oficialmente el espacio, aseguró que va a presentarse a las PASO con la vocación de ser una oposición sólida al gobierno de Cambiemos y "recuperar la provincia de Buenos Aires".

Así, intendentes del Grupo Esmeralda, referentes nacionales del Movimiento Evita y los secretarios generales que integran la conducción del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), además de legisladores nacionales y provinciales, e intendentes de la Cuarta Sección, se reunieron en la sede local de Smata. También estuvieron presentes el dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro, el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez (oriundo de Chacabuco), y el ex intendente de Chivilcoy Anibal Pittelli, en representación de Randazzo.

"Luego de la tremenda derrota que tuvimos, empezamos a charlar sobre cómo reconstruir el peronismo. En el medio nos encontramos con un gobierno que ha profundizado la crisis económica", afirmó Romero. "Decidimos formalizar este acuerdo para generar un peronismo mucho más abierto, plural, que entienda las necesidades de la gente. Por eso este espacio quiere participar de las PASO; una herramienta que quizás no supimos utilizar, pero que nos va a permitir generar nuevos liderazgos y reconstruir el peronismo", agregó el juninense.

"Queremos poner al peronismo de pie, participar en las PASO y recuperar el gobierno provincial para la inmensa felicidad de los argentinos", sostuvo.

Por su parte, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y ex precandidato a gobernador bonaerense, Julián Domínguez, afirmó: "Todos sentimos que a partir del 10 de diciembre la plata a la gente no le alcanzó, los comercios cerraron porque las tarifas no se pueden pagar y en el medio están los intendentes, con sus realidades, por eso creo que somos responsables de construir la conciencia de que los argentinos podemos volver a determinar nuestro propio destino, ya que este gobierno representa el triunfo de los grupos concentrados de la economía en detrimento de una mayoría empobrecida”.

Y el chacabuquense agregó: “El cambio que el pueblo argentino conoció fue siempre de la mano del peronismo, que huele a pueblo, el proceso le irá poniendo nombre y apellido al candidato, pero no está el carro delante del caballo".

El “Chino” Navarro, en tanto, afirmó que el empobrecimiento nos hace retroceder a épocas que creíamos olvidadas. “Es la primera vez que un gobierno que representa los intereses de los ricos gana una elección democrática; siempre llegaban a sangre y fuego, con las dictaduras, por eso creo que hay que analizar qué es lo que pasó, qué errores cometimos, qué no percibimos. Macri gobierna como esperábamos, transfiriendo millones a los sectores concentrados”, agregó.

“Macri y sus asesores tienen una idea clara, que es discutir con la gestión de Cristina. Nosotros estamos orgullosos de lo que hicimos, con nuestros errores, pero queremos discutir hacia adelante, el Gobierno quiere achicar la cancha para no discutir el desempleo actual, la pobreza, quieren que terminemos discutiendo quién es menos chorro y eso no es sano, no podemos caer en esa trampa”, afirmó.

“Tenemos que animarnos a ir a una PASO y después derrotar a Macri, que es nuestro verdadero adversario”, dijo. “Macri nos quiere llevar a una Argentina de diez millones de argentinos, el resto sobramos y para eso van a estar las fuerzas de seguridad”, agregó.

El líder del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, consideró que la reconstrucción pasa por volver a la esencia del peronismo. “Queremos competir en las PASO, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Vamos a recorrer hasta el último rincón de la Provincia, porque la única salida se llama peronismo”.

Representante de Randazzo

El ex jefe comunal chivilcoyano Anibal Pittelli, que participó del encuentro en representación de Randazzo, afirmó que el peronismo es la salida a un modelo de exclusión de las mayorías y cuestionó la “tristeza en la cual se va sumiendo al pueblo argentino”. En este sentido llamó a darle forma a una clara expresión de oposición a un modelo que lleva a la ruina al país. “Sus CEO y gerentes le han dicho al Presidente que tienen una empresa en liquidación. Por eso la mejor manera es participar de las PASO y que sean los bonaerenses los que elijan los candidatos. Por supuesto que queremos que Florencio sea candidato y forma parte de este espacio”.

El intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, también cuestionó el crecimiento de la pobreza y la indigencia y llamó a construir un proyecto colectivo “sin sectarismo ni egoísmo, con fuerte vocación territorial”. En la misma vereda, su par de Henderson, Jorge Cortes (que dirigió la Región Sanitaria III en Junín), afirmó que “la gente está viviendo muy mal” y que por eso es necesario el surgimiento de este nuevo movimiento. “Tenemos un poco de ansiedad los intendentes de la Cuarta, estamos dispuestos a dar esta pelea y recuperar la Provincia”, expresó.

Gabriel Katopodis, intendente del populoso distrito de San Martín, afirmó que “el peronismo que está presente tiene claro que hay que recuperar la sensibilidad, escuchar a la gente, si hacemos eso, si volvemos a tener sintonía fina, nos va a ir bien y las candidaturas surgirán fácilmente. La gente nos pide una oposición plural, sólida, frente a un gobierno que tiene muy en claro que decidió pelearse siempre contra los más débiles, trabajadores, docentes, clubes de barrio, por eso sabemos a quiénes tenemos que cuidar y que esta reunión se haga en la casa de los trabajadores es un síntoma, y no es casual que estemos en el interior”.