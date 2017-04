Acto a 35 años de la gesta de Malvinas

EMOTIVA CONMEMORACIÓN

Autoridades educativas, funcionarios municipales y representantes del Centro de Veteranos de Guerra de Junín participaron este viernes del acto educativo oficial para conmemorar los 35 años de la Gesta de Malvinas.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Formación Profesional N° 401, con la presencia del director del establecimiento, Elio Miguel; la jefa distrital de Educación, Emilse Marini; el jefe Regional, Fernando Balbi; el presidente del Consejo Escolar, Oscar Rosa; el subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo; la directora de Educación, Fabiana Sienra; y la secretaria de Desarrollo Social y Educación, Marisa Ferrari, quien se dirigió a los presentes en nombre del jefe comunal, Pablo Petrecca, que por cuestiones de agenda no pudo estar presente en el lugar.

“No sólo fueron héroes en las islas, sino que siguen siendo héroes todos los días”, dijo Ferrari en referencia a los veteranos presentes.

“La transmisión que vamos haciendo a las nuevas generaciones es lo que permite que sostengamos este legítimo reclamo y que ustedes sean valorados y acompañados. Por eso hoy celebramos que, con ustedes y gracias a ustedes, esto sigue actualizado”, agregó.

“Les agradezco que nos hayan dado esta oportunidad, que hayamos podido escuchar y actualizar estas experiencias, sobre todo en un establecimiento educativo. Y en nombre de Pablo Petrecca y de todos los que lo acompañamos en la gestión, les queremos agradecer que nos permitan seguir trabajando junto a ustedes”, finalizó.

Por su parte, Miguel expresó: “Pensando en esta historia sobre Malvinas, pensaba qué nos pasó en estos 35 años, desde aquel 2 de abril en que ese gran demagogo, como dice Borges, llenó una plaza para poder perpetuarse en el poder y mandó sin ningún tipo de excusas a jóvenes a morir a Malvinas. Qué nos pasó después de 35 años, donde hoy vemos jóvenes abocados a trasgredir normas y a no respetarlas. Me preguntaba eso y no tuve ninguna respuesta. Seguramente es el paso del tiempo”.

“Pero sí la respuesta que pude tener fue la convicción de lo que nosotros hacemos desde este lugar. Nosotros somos trabajadores formando trabajadores y desde ese lugar tenemos la convicción de que hacemos nuestro aporte para que la sociedad pueda entrar en este camino de la dignificación a través del trabajo”, finalizó.

En tanto, el ex combatiente Carlos Luján, expresó: “Dos sensaciones antagónicas se instalaron en el ánimo de los argentinos en 1982. Por un lado, el surgimiento de un orgullo patriótico y la euforia de estar concretando un viejo sueño, que era el de recuperar nuestras islas. Por el otro, la angustia de saber que estábamos entrando en una guerra de incierto destino”.

“El 2 de abril de 1982 se convirtió en el día en el que nuestro país vivió el peor de los flagelos que puede soportar la humanidad, que es una guerra. Con tan solo 18 o 19 años, la guerra para nosotros había dejado de ser un juego para convertirse en una realidad. Desde ese entonces, nuestras risas fueron mutando de preocupación a dolor. Los rostros adolescentes iban perdiendo el brillo de la inocencia y las arrugas del alma nos empezaban a marcar”, agregó.

“Fueron 74 días de violentos y crueles combates en todas las posiciones de las islas, donde se combatió con honor, con valentía y coraje, hasta el límite de lo posible y en las peores condiciones imaginables”, contó. Y continuó: “Nosotros sabemos de horror, de miedo y de dolor, pero todos tenemos un deseo común, que es regresar a nuestra geografía un territorio que nos fue arrebatado y que legítimamente nos pertenece”.

“Antes de partir a Malvinas, nuestras noches y días no eran muy distintas a las de cualquiera, pero cuando volvimos, los recuerdos de los episodios de la guerra se nos presentaron muchas veces. Se nos vienen cosas que no queremos recordar. Les queremos decir que no es fácil, pero en la vida nada es fácil”.

“Pero si bien estos sentimientos son difíciles de llevar, estamos orgullosos de llevarlos, porque es el precio que se paga por defender a la patria. Para nosotros tiene el sabor del deber cumplido, porque cumplir con el deber no tiene que ver con el resultado, sino con el sacrificio, la entrega y el valor”, finalizó.

Estuvieron presentes los ex combatientes Sergio Herrera, Marcos Bruno, Ruben Strangi, Hugo Estrada, Carlos Luján, Osvaldo Funes, Luis Sosa, Pedro Acosta y Carlos Hauw.

Cronograma

Hoy: a las 17 comienza la corre caminata; a las 18, entrega de premios; 18.30, festival folklórico, Banda M-82, Banda Engualichados, Estrangi y Farias, Javier Sebastián, Las Guitarras del Alma, Franco Basso; a las 23.30, acto oficial con la presencia del intendente Pablo Petrecca y los veteranos de Malvinas; a las 00, cambio de nombre de la Plaza Fuerzas Armadas a “Veteranos de Malvinas”; entrega de medallas a los ex combatientes.

Mañana: a las 9.30, chocolate caliente; y a las 11, desfile cívico militar.