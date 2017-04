Frente al drama de las inundaciones, productores piden audiencia al gobierno

PREOCUPACIÓN EN LA REGIÓN

Ante la gravedad de las inundaciones en gran parte del país, productores y chacareros enrolados en el distrito VII de la Federación Agraria Argentina (FAA) pidieron audiencias a los responsables de este tema en los gobiernos de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe.

La solicitud, presentada junto a los distritos IV y IX de la FAA, tiene como objetivo conocer "los planes oficiales" para solucionar inconvenientes similares en el futuro, a la vez que se ofrecerán "diferentes propuestas" de parte del campo.

Obras y uso del suelo

"Los problemas de inundaciones deben abordarse con obras, pero también es necesario poner en discusión el uso del suelo, y para ello, debe discutirse en cada entidad de base con federados y productores invitados a participar, la ley de bosques, la forestación, la ley de contratos agrarios y arrendamientos", informaron productores y chacareros de la región en un documento difundido a la prensa.

Asimismo, indicaron que "esta problemática surgió de parte de los productores de las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires, pero como se trata de un problema integral, también se involucrará a las de Córdoba y San Luis", agregaron.

El Consejo Delegado Regional del Distrito VII de FAA se reunió en la localidad santafesina de Alcorta, con la presencia del secretario de Finanzas de la entidad, Carlos Achetone, y la participaron de Filiales de Alcorta, Arrecifes, Elortondo, Junín, Villegas, Pergamino, Rojas, Sancti Espíritu, Salto, Santa Isabel, Wheelwright; los Centros Juveniles Agrarios de Alcorta, Junín, Pergamino y Villegas más Mujeres Federadas de Alcorta y Pergamino.

La asamblea, encabezada por el presidente del distrito, Jorge Solmi, se desarrolló con la participación de los directores, Carlos Marveggio, Manuel Lucero y Marcelo Banchi; el director de Juventud, Luciano Salaberria; la coordinadora de Mujeres Federadas, Sandra Maroni y el coordinador de Distrito, Carlos Orciani.

La realidad de los chacareros

Por otra parte, en el marco de este encuentro, se dejó en claro que la realidad de los chacareros "no es mejor" que en otros momentos.

"Si bien se advierte una vocación de diálogo, el por qué de los problemas es que el modelo productivo de concentración y exclusión es el mismo. Aún no llegan respuestas de diferenciación. La diferencia de precios de los granos ha sido absorbida por una enorme presión fiscal, la inflación y el aumento de costos de modo agobiante", se quejó.

Los miembros de FAA remarcaron que "en relación a las retenciones en soja, los productores más chicos de este distrito, muchos de ellos son minifundistas, al no aplicarse políticas que nos diferencien se termina realizando una transferencia del 5 por ciento del bruto de la producción hacia los grandes productores de otras regiones que se consideran desfavorecidas".

"El mantenimiento de los mínimos no imponibles y de las escalas en el impuesto a las ganancias ha transformado este tributo en un nuevo elemento regresivo de la recaudación nacional, similar al IVA diferenciado que tenemos los productores en relación a lo que vendemos y a muchos de los insumos que compramos", señalaron los productores del norte bonaerense y sur santafesino.



En alerta por la laguna la Picasa

Rodrigo Esponda, delegado de Carbap y productor agropecuario de Junín, afirmó ayer a Democracia el desborde de la laguna La Picasa “es un tema que genera mucha preocupación porque el gobierno de Santa Fe quiere drenar el agua hacia Buenos Aires y, por ende, a nuestra región, de manera inconsulta. El intendente de Junín, Pablo Petrecca, lo sabe y está trabajando para que eso no ocurra”.

Con respecto al panorama en los campos de la región tras la crecida y desborde de La Picasa, Esponda afirmó que las parcelas aledañas a los espejos de agua y zonas ribereñas están inundadas, pero los campos que están lejos de esas zonas están con buenos rindes de maíz y se espera una buena cosecha de soja.

“Hay que promover que el poder político escuche a los chacareros que están inundados, y sobre todo trabajar en conjunto con Vialidad e Hidráulica de la Provincia, porque sin un diagnóstico preciso, sin estadísticas de las obras autorizadas y clandestinas, que confirme cómo están funcionando, es imposible arribar a una solución”, remarcó Esponda.

Sobre el uso del suelo y las críticas a la sojización, el dirigente local afirmó durante años las políticas oficiales, con las trabas a las exportaciones, provocaron esta situación. “Ahora esa situación se está empezando a revertir, hay más siembra de trigo y cebada, de cultivos de invierno, y esto se traduce en raíces que van a estar absorbiendo más agua de las napas, y haciendo que estas bajen, porque hay están muy altas. Todo esto se logra con la transparencia y la clarificación de los mercados”, dijo. Y agregó que el aumento del stock ganadero, con una mayor retención de vientres por parte de los productores, trae aparejado más pasturas y más absorción de agua.