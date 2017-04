A caballo de la obra pública, Petrecca salió a los barrios a anunciar mejoras

NUEVO TIMBREO PRO

El intendente de Junín, junto a parte de su gabinete y concejales, recorrió el barrio Villa del Carmen para dialogar con los vecinos y anunciarles la realización de obras de asfalto en un sector y de cordón cuneta, en otro del mismo barrio. Los vecinos, sorprendidos por la visita y el anuncio, coincidieron en destacar que hacía más de 30 años que esperaban estas obras para terminar con los inconvenientes que generan las lluvias en la transitabilidad de las calles.

En el marco de la recorrida, Pablo Petrecca expresó: "Estamos muy contentos de poder timbrear como nos gusta a nosotros, para escuchar a los vecinos y particularmente hoy, de una manera distinta, anunciarles cara a cara nuestro plan de obras de cordón cuneta, base estabilizada y asfalto para este barrio, Villa del Carmen. Estamos muy satisfechos por ver la alegría de los vecinos, después de esperar 30 o 40 años en algunos casos estas obras y padecer la intransitabilidad de sus calles los días de lluvias".

"Lo más lindo que tiene la gestión pública es poder anunciar a los vecinos este tipo de noticias, que van a tener un problema menos y que vivir en su barrio va a ser mucho mejor. Hoy hemos venido con gran parte de los funcionarios y de nuestro equipo, a timbrear y dar la cara para darles está muy buena noticia", resaltó.

También el Jefe del Gobierno de Junín agregó: "Este es el principio, sabemos que cuando llega el cordón cuneta y la base estabilizada los vecinos comienzan a mejorar y ordenar sus veredas, nuestro objetivo también es seguir mejorando las luminarias y cambiar las colgantes por columnas. Hoy estamos en este barrio, y esta primera etapa se da gracias al fondo que la gobernadora María Eugenia Vidal destina a los municipios".

Por su parte, el arquitecto Marcelo Balestrasse, subsecretario de Obras y Servicios públicos, explicó: "Lo que estamos anunciando concretamente es la realización de obras de asfalto para un sector del barrio donde ya se tiene cordón cuneta, y de cordón cuneta y base estabilizada para el resto del barrio. Ya hemos iniciado el proceso licitatorio para las obras de cordón cuneta y base y en un tiempo más, licitaremos las obras de asfalto para el resto del barrio donde, como ya se dijo, ya se tiene cordón cuneta".

Satisfacción vecinal

En el marco de este timbreo especial encabezado por el intendente Pablo Petrecca, los vecinos se mostraron muy satisfechos por el anuncio y la visita. Jorge Ado Prieto, presidente de la sociedad de fomento del barrio Villa Carmen, sostuvo: "Hace muchos años que estábamos esperando este avance, yo hace 20 años que vivo y la verdad es que hasta el último tramo de la gestión anterior nunca se hizo nada. Sí, de apuro, se hicieron algunas cuadras de cordón cuneta, pero ahí quedó todo. Cuando llueve las calles se convierten en un lodazal, por ende este anuncio es una muy buena noticia para el barrio".

"Vamos a seguir gestionando avances y mejoras para nuestro barrio. Vi el llamado a licitación, por ende, sabía que esto se iba a realizar. No sabía la cantidad de cuadras de asfalto; nosotros habíamos pedido ocho y van a ser 13 en total, lo cual es una satisfacción para nosotros, ya que nos permite coronar la tarea que hacemos por el barrio y vemos una gestión que está más cerca de los vecinos que las anteriores", concluyó Ado Prieto.

Laura Álvarez, también vecina, dijo que "fue una sorpresa muy agradable la visita y el anuncio, las obras nos hacían falta y hacía años que luchamos contra el barro, por eso estoy muy contenta". Por otro lado, Oscar Moyano, otro vecino sorprendido por la noticia del Intendente dada en persona, dijo "es muy correcto y está muy bien que el intendente venga a dar la cara, adonde hay un problema y dando respuesta a una necesidad que teníamos desde hace 35 años. Obviamente que el intendente venga es una garantía para nosotros".

"Me alegra mucho esta noticia, porque cuando llueve se nos hace imposible poder salir. Estoy muy agradecida y contenta, porque para nosotros será un alivio muy importante", dijo Clarisa Lanzoni.

Alicia, que se encontraba festejando su cumpleaños, recibió la visita del Intendente, expresó: "Es un regalo muy especial, una sorpresa que que venga el intendente a anunciarnos la realización de estas obras que eran muy necesarias, había días que los taxis, por el barrial no entran y los vecinos no pueden salir. Nunca pensé que un intendente iba a venir a mi casa y mucho menos el día de mis cumpleaños".

Néstor Funes, también residente de Villa del Carmen, dijo que "nunca vino nadie a golpearme las puertas, mucho menos un intendente, y la verdad es que fue muy bueno el gesto, ahora vamos a esperar a que se concreten las obras que serán muy beneficiosas para nuestro barrio. Sé que este intendente está haciendo las cosas bien". Por último, Eusebio Sosa, comentó que "es la primera vez que veo un intendente recorriendo estas calles en 30 años que vivo acá".