Acto por los 35 años de la gran gesta de Malvinas

HABRÁ ACTIVIDADES MAÑANA Y PASADO

Desde el Centro de Ex Combatientes de Junín se continúa trabajando en la organización de lo que serán las actividades de mañana y pasado para conmemorar los 35 años de la gesta de Malvinas. Mucha emoción y recuerdos se están viviendo en la previa de una actividad que incluirá una corre caminata, actuaciones folklóricas, el cambio del nombre de la plaza y el desfile cívico - militar.

Al respecto, Marcos Bruno, a cargo de la oficina municipal de Veteranos d e Guerra de Junín manifestó que "para nosotros estos 35 años representan mucho. Este año se podrá hacer algo grande para recordar a los 649 héroes que quedaron en Malvinas. Lo estamos viviendo con mucha ansiedad y no hemos parado desde hace un mes. Esperemos que el tiempo nos acompañe aunque por la lluvia no lo vamos a suspender. Para todos los veteranos que hemos defendido la patria, estos 35 años son de muchos recuerdos y creo que la gente e Junín está brindándose hacia lo que son los veteranos. Damos gracias a Dios los que volvimos para poder tener la llama siempre prendida".

Además, expresó que "son días de muchos recuerdos y de tristezas porque uno vuelve a vivir cuando estuvo en Malvinas. Pero todo lo que se ha conseguido, como por ejemplo el cambio de nombre de la plaza que fue un proyecto del centro de ex combatientes y que el Concejo Deliberante aceptó de manera gustosa, fue muy importante. Que la plaza principal que está en el centro de la ciudad lleve el nombre nuestro es un orgullo tremendo. Ha cambiado bastante el tema de la gente con nosotros y creo que se demuestra que para la corre caminata, ya se han anotado 340 personas. No pensábamos que iba a ver tanta gente y por tal motivo agradecemos a todos".

Cronograma

Mañana: A las 17 comienza la corre caminata; a las 18, entrega de premios; 18.30, festival folklórico, Banda M-82, Banda Engualichados, Estrangi y Farias, Javier Sebastián, Las Guitarras del Alma, Franco Basso; a las 23.30, acto oficial con la presencia del intendente Pablo Petrecca y los veteranos de Malvinas; a las 00, cambio de nombre de la Plaza Fuerzas Armadas a "Veteranos de Malvinas"; entrega de medallas a los ex combatientes.

Domingo 2 de abril: A las 9.30, chocolate caliente; y a las 11, desfile cívico militar.