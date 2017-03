Sergio Massa: “El kirchnerismo y el Pro están usando a los pibes de rehenes”

EL DIPUTADO NACIONAL ESTUVO AYER EN JUNÍN

Muy poca gente supo que ayer pasó por Junín el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. El diputado nacional estuvo acompañado de algunos referentes locales de su partido, como el ex intendente Mario Meoni, la diputada provincial Valeria Arata y el ex secretario General del municipio Javier Gabrielli.

“Vine a acompañar el Observatorio de la Sociedad Civil, y a reforzar el apoyo que hacemos en silencio a otras instituciones, como Papelnonos o Corazones”, contó Massa a Democracia en una entrevista exclusiva que se llevó a cabo en el predio Mr. York, sede del Rectorado de la Unnoba, en donde se está desarrollando el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lugar al que pasó a saludar “porque es un día de elección de autoridades y es algo importante”.

-Esta elección del CIN se da en el marco de una situación en la educación muy particular por el conflicto de los docentes, ¿no le parece?

-Sí, pero que tenemos que romper. No puede ser que condenen a la Argentina a estar discutiendo quién es menos peor. El país está sometido a una pelea entre el actual gobierno y el anterior, y en el medio está la gente que sufre los problemas de todos los días. El Gobierno se tiene que dejar de pelear con el pasado y ponerse a resolver los problemas del presente, y el pasado se tiene que ocupar de dar las respuestas en la Justicia en lugar de andar obstruyendo el presente. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir un límite al ajuste del Gobierno y de poner proa al futuro de la Argentina.

-En este marco de conflicto con los docentes, ¿cuál es la posición del Frente Renovador?

-Es clarísima: el Gobierno nacional tiene que convocar a una mesa en la que tienen que estar los gremios, las universidades, los gobiernos provinciales, y no solamente tenemos que pagarles mejor a los docentes sino que, además, tenemos que discutir la educación del siglo XXI. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema educativo creado por Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX a la luz de la Revolución Industrial –Sarmiento, que era tan genio que dejó la Presidencia y después fue director General de Escuelas–, pero tenemos maestros construidos en el siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces tenemos que traer el sistema educativo al siglo XXI y eso significa más inversión, mejores sueldos, aulas distintas, más asociadas a los atractivos que este siglo les propone a los más jóvenes.

-La gobernadora María Eugenia Vidal plantea que está pensando en la educación de cara al futuro, más allá de la coyuntura, ¿usted lo ve así?

-Me parece que eso requiere que se siente a la mesa a todas las partes a discutir qué educación queremos, qué vamos a hacer con las incubadoras de empresas de nuevas tecnologías, qué vamos a hacer con el sistema educativo vinculado a las era de la información y de la tecnología. Yo voy a creer que están pensando en el futuro cuando pongan Programación como materia obligatoria en el secundario, porque, por ahora, lo único que se discute es de sueldos.

-¿No le parece que hay posiciones muy rígidas en este conflicto?

-Creo que están jugando a la cuestión política electoral y en el medio están los pibes. Se están enfrentando el kirchnerismo y el Pro, tratando de polarizar la elección porque todas las encuestas, hasta febrero, mostraron que ninguno de los dos lideraba la provincia de Buenos Aires y están usando a los pibes de rehenes. La verdad es que se están haciendo daño pero lo más grave es que se lo están haciendo a millones de pibes y padres que son rehenes de una pelea política.

-Hablando de cuestiones electorales, ¿cómo se está preparando usted para este año?

-Hasta mayo yo no voy a definir candidaturas. Voy a seguir caminando y trabajando en resolver los problemas de hoy de la gente. Me parece una falta de respeto que estén anticipando la pelea electoral cuando a la gente no le alcanza la plata para llegar a fin de mes; cuando tenemos un enorme problema con el aumento de la luz, el gas, el teléfono celular, el transporte público de pasajeros; cuando hay 150 mil pérdidas de puestos de trabajo en 18 meses; cuando la economía no termina de arrancar, más allá de que hay sectores, como el agroindustrial, que aparece como un sector que empieza a repuntar, pero la verdad es que la cosa está brava. Entonces me parece que hay algunos que se burlan de la gente, se miran el ombligo, se pelean por los cargos en la política y no se dan cuenta de que es tiempo de resolver problemas, no de pelear por candidaturas.

-¿Cómo ve al Frente Renovador de Junín?

-Muy bien. Creo que en los mejores y los peores momentos hicimos un gran trabajo, y yo le agradezco a la comunidad de Junín por el reconocimiento que siempre nos ha brindado.