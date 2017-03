Sergio Massa estuvo en Junín recorriendo instituciones

Massa estuvo acompañado por el ex intendente de Junín, Mario Meoni, y los diputados provinciales Valeria Arata y Ramiro Gutiérrez.



En la sede de la UNNOBA, luego de saludar y conversar con varios rectores de diferentes universidades nacionales del país, Massa fue recibido por el rector anfitrión, Dr. Guillermo Tamarit.



En ese marco, el diputado nacional dijo que está muy preocupado por la actual situación que se vive con la educación en la provincia de Buenos Aires y que “el gobierno de María Eugenia Vidal debe resolver el problema actual” y advirtió que “no se puede tener a gente de rehén” como está sucediendo en estas últimas tres semanas.



En este marco, Massa dijo que es necesario “convocar a una gran mesa nacional para discutir la educación en general” y no quedar atrapados sólo en los salarios.



En cuanto al plano electoral, Sergio Massa afirmó que “hasta el mes de Mayo no habrá definiciones sobre candidaturas”.



Esta visita Massa a Junín se encuentra el marco de una recorrida que está realizando por diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, que ya incluyó Coronel Suárez, 9 de Julio, Ramallo entre otras.



En el caso de Junín, además de visitar la Unnoba también participó de un encuentro con el grupo Papelnonos y la ONG Corazón Joven.