Se agudiza la disputa con los docentes y extienden la conciliación obligatoria

SIN SALIDA

El gobierno bonaerense resolvió redoblar la apuesta frente al rechazo de los gremios docentes a la nueva oferta salarial formulada ayer en la paritaria. No sólo dispuso extender por otros cinco días la conciliación obligatoria, sino que además formuló duros cuestionamientos a los sindicatos a los que acusó nuevamente de “hacer política” en un conflicto que sigue sin encontrar salida.

“No nos preocupa ni el desgaste ni perder las elecciones”, afirmó el titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, al blanquear la estrategia oficial de resistir el conflicto y el nuevo paro por 48 horas anunciado ayer por los gremios.

La nueva propuesta salarial del gobierno de Vidal (ver recuadro) fue rechazada de plano por los sindicatos y la Provincia decidió elevar el tono de las acusaciones. Al aludir al titular del Suteba, Roberto Baradel, Finocchiaro habló de “dirigentes gremiales kirchneristas que han arrastrado a otros gremios que hoy se ven atrapados en este conflicto”.

“Los gremios kirchneristas quieren hacer política con la educación de los chicos y creen que con sus mentiras sistemáticas van a dañar al Gobierno”, disparó el funcionario, y agregó: “Como dijo la Gobernadora, a nosotros no nos preocupa ni el desgaste ni perder las elecciones si podemos dar la discusión de fondo sobre los temas que hay que dar en la Provincia”.

El director general de Cultura y Educación aclaró que cuando habla de gremios “kirchneristas”, se refiere a “Suteba en Provincia y Ctera en Nación”.

“Ya van seis propuestas formales y las seis han sido respondidas con el rechazo y la decisión de convocar a medidas de fuerza”, se quejó por su parte el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. “Hay cuestiones políticas que están por fuera de esa negociación”, añadió.

También reiteró que la medida de fuerza “es ilegal” porque desconoce la conciliación. Por esa causa, la Provincia ya pidió sanciones para los sindicatos.

Ambos funcionarios junto al titular de Economía, Hernán Lacunza, brindaron anoche una conferencia de prensa en la que se anunció la prórroga de la conciliación obligatoria, una medida que es desconocida y no acatada por los gremios.

Lacunza dijo que “este es el esfuerzo que puede hacer la Provincia e invitamos a los gremios a trabajar conjuntamente”.

“En cada reunión fuimos removiendo los obstáculos y las inquietudes de los docentes”, indicó el ministro, para añadir que del lado de los sindicatos “sólo había rigidez e intransigencia”.

Finalmente Lacunza afirmó que frente a las propuestas presentadas por el gobierno “del otro lado había 35% o paro, ese era el espejo contra el que chocábamos”. Y acotó: “No hay riesgo para los docentes en ningún escenario con la propuesta que nosotros hacemos”, manifestó, y agregó que “si la inflación es 25, pagaremos 25”.

Con la decisión de la Provincia de extender cinco días más la conciliación (el plazo regirá hasta el lunes), se aleja por el momento la posibilidad de cerrar la paritaria por decreto ante la falta de acuerdo, tal como había trascendido en las últimas horas. De todas formas, es una posibilidad que va ganando terreno en función de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los docentes.

“Vamos a descontar los días que no sean trabajados y mantenemos nuestra intención de dar incentivos a los docentes que concurran a trabajar”, anunció el ministro de Trabajo, al abrir la puerta a la posibilidad de que se vuelva a pagar el plus de mil pesos que cobrarán por primera vez con los salarios de marzo los maestros que no pararon.

Dispuesto a desgastar a los gremios con estas medidas, en el gobierno de la Provincia aseguran que la adhesión a los paros se ha ido cayendo con el correr de las semanas y ahora estaría rondando el 35%.