Nazareno Diotti: “Esto tendría que haber avanzado más”

RUMBO A LAS ELECCIONES

El dirigente del espacio vecinalista Por un Nuevo Junín y ex titular de la UDAI local de Anses afirmó en una entrevista con Democracia que el alineamiento del municipio con Nación y Provincia no derivó hasta el momento en logros importantes para la ciudad.

-¿Es un espacio vecinalista? Se lo pregunto por su filiación peronista.

-Nosotros venimos a cubrir un hueco, por la necesidad de la sociedad, que no encuentra referentes en la política partidaria. La gente no quiere volver al pasado con el gobierno local anterior, entonces nosotros, siendo un partido vecinalista, conformamos un espacio pluripartidario, con vecinos de distintas extracciones, que quieren participar y aportar sus ideas y alternativas para Junín.



-¿Podrían presentarse a la elección con una boleta, o sea, por afuera de la interna del peronismo?

-Es una alternativa. A nosotros nos preocupa el parAte del comercio, que haya trabajo en la ciudad, la seguridad, el tránsito, los colectivos, que fueron las promesas de campaña del gobierno local y que todavía no las vemos concretadas.

-¿Cómo analiza la gestión del intendente Pablo Petrecca?

-Yo soy optimista y en eso le doy la derecha, si puede traer obras para Junín y generar trabajo, estoy de acuerdo. No me opongo a las obras ni a lo que hace, al contrario, le doy la derecha en eso, pero me parece que está fallando en otras cosas. A su vez, quiero ver las obras en marcha, porque por ahí son muchos anuncios y creo que a Junín le pasa lo mismo que al Gobierno nacional, no tiene rumbo. Necesitamos también un plan de viviendas sociales que pueda albergar a gente que hoy no pueda entrar en el Procrear o en el sistema bancario. Tenemos hoy muchos locales cerrados, lamentablemente, entonces primero tenemos que ver qué ciudad queremos para los juninenses y obviamente teniendo Nación, Provincia y municipio alineados esto tendría que haber avanzado más. Acá no le podemos echar la culpa a la herencia, a lo que nos pasó o a lo que nos dejaron.

-¿Circunvalación va a ser una repavimentación como dice el gobierno local o un bacheo?

-Yo salí a decir que va a ser un bacheo porque es la verdad, porque nosotros vimos los pliegos y es un bacheo. La repavimentación es levantar lo que es la carpeta asfáltica desde la base y hacer toda una base nueva. Es como si queremos construir una casa y tenemos los cimientos rotos: vamos a tirar la casa vieja, hacemos la nueva pero si el cimiento está roto, se va a volver a partir la casa, entonces si no hacemos la base estabilizadora nueva el pavimento se va a romper y va a ceder. Por ahí fui muy generoso en darle cinco años a ese pavimento y con el tránsito pesado: la avenida circunvalación es una vía muy importante en la ciudad donde circulan gran cantidad de vehículos y transporte también, porque tenemos hasta el propio corralón municipal donde vemos pasar maquinaria pesada. Para sacar el transporte pesado hay que sacar una ley provincial, para que después baje a la órbita municipal. A la gente se le tiene que decir la verdad, porque no es que van a repavimentar y me hubiera gustado que sea así desde el kilómetro 0 hasta el 100, pero no es así.

-Con el anterior Procrear, en Junín se construyeron cerca de 2 mil casas, ¿cree que se va a poder llegar a esa cifra hoy?

-No, porque no es transparente como el Procrear anterior, que iba a sorteo. Hoy te califica el banco, no sabés de qué forma lo hacen, tenés que tener un sueldo muy alto. En el otro Procrear había gente que con 10 ó 12 mil pesos, e incluso menos, podía acceder al programa, mientras que hoy se necesitan ingresos muy altos.

-¿Cómo vive la fragmentación en el peronismo?

-Creo que hay que esperar y me parece que está todo medio mezclado, las ideas y los líderes del peronismo van a ir apareciendo y surgiendo. Pero hay una necesidad de que tengamos un líder, obviamente en el peronismo siempre es así, se va acomodar detrás de ese líder y lo va acompañar. Hay 2 O 3 cabezas dando vueltas de líderes pero todavía no se visualiza ninguno fuerte como para ir atrás de él. Cristina Fernández es la que tiene más chances de ser la líder pero hay que ver si ella quiere ir en estas elecciones o en 2019.