Estacionamiento: piden exceptuar a los jubilados

FRENTE RENOVADOR

El bloque de concejales del Frente Renovador presentó la semana pasada un proyecto de ordenanza para beneficiar a los centros de jubilados con una excepción al estacionamiento medido. Al respecto, el concejal Hugo Talani manifestó que "esta es una propuesta que nace a partir del diálogo con José Luis Álvarez, del centro de jubilados de ATE, quien nos solicitó intervención ante la problemática que enfrentan al hacer tramites en el área centro, como por ejemplo en el PAMI o los bancos".

Además el Dr. Talani agregó "nadie es ajeno a la dramática situación que están atravesando muchos jubilados, fundamentalmente aquellos que cobran la mínima. Nos parece más que justo que los representantes de los centros de jubilados, que realizan trámites en beneficio de sus afiliados, puedan contar con excepciones en el pago del estacionamiento medido, ya que el municipio no debe exprimir sino ayudar a los sectores más vulnerables".

Por su parte la concejal Carolina Echeverría expresó que "como sociedad tenemos una deuda enorme con nuestros adultos mayores. No podemos considerarnos una comunidad sensible si no hacemos efectivo un reconocimiento permanente a nuestros padres y abuelos que han trabajado y se han esforzado para darnos un futuro a nuestra generación".

"Ya hemos presentado el proyecto en el Concejo Deliberante y hará su ingreso en la próxima sesión. Esperamos que se discuta rápidamente en las distintas comisiones, donde el resto de los bloques puedan hacer sus aportes y efectivamente avancemos en esta excepción para los centros de jubilados", cerró Echeverría.