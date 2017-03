Se completaron las obras de cloacas en todo el barrio Güemes

El Intendente Municipal, Pablo Petrecca, recorrió y charló con los vecinos en el marco de los trabajos finales de la obra de cloacas. Muchas palabras de agradecimiento por parte de los vecinos que ya no tenían más capacidad en sus casas con los pozos ciegos. De esta forma, se llega a los barrios alejados con obras fundamentales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

De esta forma, el Gobierno de Junín completará esta semana los trabajos en todo el sector y cada vecino del barrio contará con el servicio. El Intendente Municipal Pablo Petrecca manifestó: "Hablamos de las cloacas que es un servicio básico y elemental y que hace a la calidad de vida de los vecinos y a la salud. Estamos en el barrio Güemes, un lugar olvidado por mucho tiempo pero ya como concejal me había comprometido a poder gestionar el tema de las cloacas, aunque en ese momento nos habían dicho que no eran viables. Hoy estamos con la gente de Obras Sanitarias y en esta semana se terminarán las obras. Esta semana todo el barrio tendrpa las cloacas".

Además, expresó que "lo habíamos prometido en campaña y estamos cumpliendo con hechos concretos. Esto se tapa y no se ve pero cuando los vecinos tiren la cedena de su baño van a poder tener un mejor servicio y esto hace al funcionamiento del sistema de cloacas de la red local de toda la ciudad. Estamos muy contentos de poder terminar esta obra y va a beneficiar a todo el barrio Güemes. El mismo ha tenido un gran crecimiento pero tiene mucho más para seguir. Este es un mensaje a los vecinos que pueden venir y urbanizar este lugar porque tiene los servicios básicos a disposición. Estamos muy satisfechos que un barrio más tiene el servicio de cloacas".

"Nuestro compromiso como gobierno y el mío como Intendente es poder satisfacer el 100% de agua y cloacas en toda la ciudad. Sabemos que son las cosas más importantes y necesarias. Son las obras que no se ven y que quizás cuesta mucho porque no hay cortes de cinta pero son obras importantes que están bajo tierra. Son muchas cuadras de cloacas y esto es un beneficio para la gente", dijo Petrecca.

Para finalizar, añadió que "recuerdo las palabras de un vecino, Ramón, que me decía que no tenía más lugar en el patio para hacer los pozos. Estas son obras de calidad para mejorar la vida de las personas. Esto nos llena de satisfacción en sectores periféricos y tan alejados como el barrio Güemes que estuvo olvidado por mucho tiempo pero ya no más. Con nuestra gestión todos los barrios y los pueblos son importantes y trabajamos para todos por igual. Todo el barrio tendrá este servicio y es algo que nos llena de mucha alegría".

A su vez, el Director de Obras Sanitarias, Guido Covini, sostuvo que "se hicieron 44 cuadras en el barrio Güemes y son 77 las que vamos a hacer en la Merced que es un plan integral de trabajo. Le pedimos a los vecinos que venga a Obras Sanitarias a realizar el trámite para poder conectarlos a la red porque es un servicio que damos y para darlo con calidad requerimos que todos los vecinos se comprometan a realizarlo por vía legal. Estamos terminando 140 conexiones en esta obra del barrio Güemes y como decía el Intendente Petrecca es una zona que se podrá urbanizar porque cualquier casa que se habite o haga tendrá un servicio esencial como las cloacas".

"También en la recorrida con el Intendente observamos que la gente no podía más con los pozos ciegos, porque estaban saturados. Para la sanidad es indispensable. Hay un compromiso muy fuerte desde el gobierno y ahora necesitamos el de la gente con el pago del servicio para tener más recursos y dar mejores servicios. Es un compromiso de todos para llegar a todos los sectores de la ciudad", indicó Covini.

Palabras de los vecinos

Liliana Perafán, presidente de la sociedad de fomento del barrio Güemes, sostuvo: "Estamos re contentos porque era algo que se venía esperando hace años y felices los vecinos ya que los pozos no daban más. Que se haya terminado es un sueño y ahora lo vamos a poder utilizar. Teníamos fe porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el Intendente Petrecca nos había dicho que se iba a hacer. El fue quien encaró el tema y le creí. Todos teníamos la esperanza y hemos cumplido un sueño. Ya no se podía más con los pozos y era cada 10 o 15 días desagotar los mismos. Llegó en un momento justo y estamos todos agradecidos".

Ignacio González, un vecino que vive en el barrio hace 40 años, dijo: "Estoy muy contento que llegaron las cloacas y que será un gran adelanto para todas las familias. Estaba complicado con el tema del pozo, era un gasto que se originaba y no era algo higiénico. Pero estamos muy contentos y agradecidos. Llegó esta obra y hay que disfrutarla. Ojalá que el barrio siga teniendo más obras para que estemos cada vez mejor. Muy conforme por la obra".

Víctor, vecino del barrio, expresó: "Recién hablaba con el Intendente Petrecca y le decía de los logros que venimos teniendo luego de años de fracaso y promesas que no llegaban nunca. El adelanto que tuvo el barrio en este corto tiempo de la gestión de Petrecca fue terrible. Este barrio estaba olvidado por gestiones anteriores, pero estamos muy contentos por el agua, las cloacas, las luminarias en Ramón Hernández, Soldado Argentino que estaba oscuro, entre otras. No tengo dudas que este barrio va a seguir creciendo. Es un lugar con muy buenos vecinos y con crecimiento a no muy largo plazo. Lo ví al Intendente Petrecca y frené para agradecerle todo lo que está haciendo en el barrio".