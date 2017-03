Fuerte expectativa por las nuevas líneas de créditos hipotecarios lanzadas por bancos oficiales

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDAS

El presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, afirmó ayer que es “abrumadora” la demanda de créditos hipotecarios por parte de los trabajadores que no cuentan con casa propia.

Curutchet consideró que esa demanda responde al déficit habitacional que existe en el país y señaló que desde el 7 de abril estarán abiertas las consultas en las sucursales del banco para acceder a las nuevas líneas a 30 años.

“La demanda es abrumadora, a los bancos nos puede costar responder a la magnitud de la demanda porque el déficit habitacional del país en los últimos 15 años aumentó muchísimo”, dijo Curutchet.

En el caso del Bapro, la nueva línea de créditos hipotecarios UVA a 30 años se podrá destinar para financiar hasta el 75% del valor de compra de una propiedad en la Provincia o en la Ciudad de Buenos Aires, o para construcción o refacción, con un monto máximo de $2,7 millones.

Curutchet explicó que “una restricción tradicional que hemos eliminado es que sea vivienda única. La idea era allanar barreras, que sea más accesible. Este préstamo es mucho más accesible. Para 1 millón de pesos la cuota será de 5931 pesos a 30 años, requerirá un ingreso de 20 mil pesos”.

“A los interesados les digo que vengan a partir del 7 de abril. Esto ya está disponible porque lo tenemos a 20 años, el retoque que hay que hacer es mínimo, pero hay que informar los detalles a todas las sucursales, entonces para evitar que los atienda alguien que no esté debidamente capacitado, les pedimos que vengan después del 7 de abril”, dijo.

En este contexto, Curutchet manifestó: “Así como estiramos el plazo de 15 a 20 años, y ahora a 30 años, creo que va a venir una Argentina donde también aumente el porcentaje que se puede financiar de la propiedad. La estabilidad económica, la reducción de la inflación va a llevar a que los bancos revisemos los criterios, no digo mañana pero en unos meses”.

Por último, remarcó que “el nivel de cumplimiento es muy bueno, la gente defiende mucho la tasa, actúa con mucha responsabilidad. Hay mora baja y que se produce en caso de perder el trabajo, pero no en otra situación”.

Bancos Nación y Ciudad

Además del Banco Provincia, los bancos oficiales Nación y Ciudad también ofrecerán créditos hipotecarios con planes especiales.

En este sentido, a los créditos del Banco Nación podrán acceder sólo quienes busquen financiar una vivienda única con un valor de mercado de hasta tres millones de pesos. El Nación otorgará préstamos hasta un máximo de 2.480.000 pesos y las tasas serán de 3,5% para clientes y 4,5% para los que no lo son. Estos créditos no tendrán límite de edad, pero a partir de los 65 años el monto se ajustará contemplando que el solicitante cobra una jubilación.

Por su parte, los préstamos del Banco Ciudad tendrán un monto máximo de dos millones de pesos y las tasas serán de 5% más UVA a 20 años para quienes cobran sueldo en el banco y 6,25% para no clientes en un préstamo similar. Los créditos del Banco Ciudad a un plazo de 30 años la tasa será de 5,9%, que estarán disponibles para los menores de 40 años.