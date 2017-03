Suteba llama a seguir el paro

DÍA CLAVE EN EL CONFLICTO

El conflicto docente ingresa desde hoy en su cuarta semana de desarrollo. Por un lado se prevé que haya contactos informales entre las partes con miras al encuentro paritario de mañana; pero desde Suteba, que encabeza Roberto Baradel, convocan a seguir con el paro para hoy.

Los otros gremios del Frente Unificado Docente de la Provincia llaman a continuar con medidas de protesta aunque no incluyen directamente el llamado a huelga a sus afiliados.

Mañana a las 10 se reunirá nuevamente la comisión técnica salarial. Y el gran interrogante es hasta dónde se estirará el gobierno con su nueva propuesta, teniendo en cuenta el abismo que existe con el reclamo gremial.

Cabe recordar que la última oferta gubernamental fue un incremento anual del 19% en tres cuotas -sobre un salario inicial de 9.800 pesos- y ajuste por inflación. Además, una suma no remunerativa de 500 pesos “por cargo y por única vez” como “compensación” por la pérdida de poder adquisitivo durante el 2016.

El lunes último, el gobierno escuchó el reclamo de los maestros y “tomó nota”, dijeron los paritarios de la Feb y del Suteba. Pidieron un reconocimiento de la pérdida 2016 que los gremios sitúan en torno al 10% y un aumento para este año que parta de un piso del 25%. Se estima que mañana llegará la respuesta, pero hoy podría haber contactos informales entre las partes con miras a la reunión del martes.

El descuento de los días por paro, el “premio” a los que no hacen huelga, la conciliación obligatoria, las acciones sobre la personería gremial por el no acatamiento de los sindicatos y el recupero de clases en las vacaciones de invierno que propone la administración provincial, son todas cuestiones que están en la discusión y varios de esos temas ya están en la Justicia.