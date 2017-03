Recomiendan el consumo de carne fresca

SOCIEDAD RURAL EN JUNÍN

La Sociedad Rural de Junín emitió un comunicado de prensa en el cual bregó por el consumo de carne fresca de origen nacional ante los resonantes casos de carne contaminada descubiertos en Brasil.

Al respecto, la Sociedad Rural de Junín afirmó que "ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el vecino país de Brasil, por las denuncias respecto de la adulteración de carnes, el gobierno argentino propuso aumentar los controles; pero creemos que no es suficiente. Lo único que podemos garantizar es que la carne fresca, de cualquier tipo, que producimos en Argentina es de excelente calidad".

Por lo tanto, desde la entidad ruralista "se aconseja a la población no comprar ni carne congelada, ni aquella que haya sido descongelada o que lleve, en alguna de sus partes, la leyenda: no volver a congelar".