Luis Chami: “Una parte de la Justicia no funciona”

Está enojado y dolido. Quien cometió este hecho está libre, ¿por qué?

-Sinceramente molesta mucho. Es cierto que hay una parte de la Justicia que no funciona: hay fiscales que lo hacen muy bien y otros que no, y según el fiscal que esté de turno funciona la seguridad o no. Esto por ahí molesta en la justicia pero hay jueces de garantía que trabajan de una manera y se nota la diferencia. Sabemos que el Código Penal tiene fisuras y por ahí se dejan puertas abiertas y ha pasado en este hecho del robo a la carnicería en donde la policía emprende una persecución a dos delincuentes que estaban armados, los siguieron por toda la ciudad arriesgando sus vidas. Cuando logran acorralar a uno le sacan un arma, otro dispara, se va y el que queda agrede al personal policial y le rompe la frente, fracturándole el cráneo. Está internado esperando ser operado con muchas consecuencias que le está trayendo ahora y ojalá que en el futuro no tenga repercusiones.

Cuando empezamos, la gente decía que los policías locales eran buenos saludadores y hoy los ves que participan en allanamientos, que trabajan codo a codo y hay un trabajo que se está empezando a ver después de muchísimos años, que es la unificación de la policía. Eso es importante porque es en beneficio del vecino y tratamos de estar encima y lo que más nos preocupa es que la Justicia nos acompañe, porque si todo este desgaste físico, económico que se hace no está acompañado por la Justicia, no va a haber resultados.

-¿Esto no ha sido suficiente para que esta persona siga detenida?

-Cuando me enteré que lo dejaron libre, realmente me superó y lo primero que hice fue plantear esto a la comunidad porque acá tenemos un Intendente que nos convocó para que nos ocupemos la seguridad. Continuamente Pablo Petrecca nos está exigiendo resultados y nosotros tenemos que trabajar en consecuencia. Al personal le damos las cosas que corresponde porque en Junín se invierte para que le policía tenga cada día mejores elementos para trabajar, que el móvil esté funcionando. Y vos te encontrás con esto, que la Justicia no acompaña y no sé qué se le cruzó por la cabeza a la fiscal que está para defender al ciudadano. Queda en libertad porque no apela, entonces hay una mala praxis manifiesta en esto que realmente molesta. Tenemos un policía haciendo cumplir su deber, arriesgó la vida para detener a un delincuente y ni siquiera hay pericias psiquiátricas, psicológicas. Alguien que va a robar una carnicería, armado, que se enfrenta a la policía, no está bien para estar en la calle.