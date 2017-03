Buscan revertir la situación de Precios Transparentes: siguen Ahora 12 y Ahora 18

VUELVEN LAS CUOTAS SIN INTERÉS

Se prorrogarán hasta fin de año los programas de compras en cuotas Ahora 12 y Ahora 18, que vencían a fin de mes, para mantener incentivos al consumo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Producción.

“Hablé con algunos comerciantes del área y les cuesta vender mucho. Tratan de vender algo al contado pero les cuesta con este sistema. Débito no es lo mismo que contado efectivo, con tarjeta de crédito en un pago tampoco es lo mismo. Si hay financiación con interés, al consumidor no le da ganas de comprar. Ahora 12 tenía un imán para comprar y traccionaba ventas. Eso ahora no pasa”, explicó Diego Ruiz, titular de la Sociedad Comercio e Industria de Junín.

Nuevas medidas

En diálogo con Democracia, Federico Melo, del Sindicato de Empleados de Comercio, afirmó que “realmente al principio hay mucha incertidumbre, ahora los comercios se están tratando de adecuar un poco a las medidas y sé que hay un trabajo de la oficina de Defensa al Consumidor en todo este sentido, que me parece muy bien tratar de organizar un poco y que realmente sea claro para el consumidor que le va a ser mucho más fácil comprar”.

Es intención buscar variantes para apuntalar los planes de cuotas luego de la desaceleración de las ventas que provocó la “mala comunicación” del programa Precios Transparentes. “Se está viendo que el gobierno se está dando cuenta de que el parate comercial era muy grande en todos los rubros tanto en los pequeños como en los grandes. Creo que la economía local se tiene que mover porque está muy parada y creo que todas estas medidas van ayudar a la reactivación, faltan muchas cosas pero estas medidas son bienvenidas a los comerciantes”, explicó el sindicalista.

El Gobierno aspira a que la oferta crediticia contemple cuotas sin interés al menos en 3 o 6 cuotas, pretensión que encuentra resistencia en el sector bancario, que debería absorber la financiación. “El tema de las cuotas sin interés son medidas por todo esto que lo venimos diciendo hace bastante y al gremio les importan las ventas por los empleados, pero la parte empleadora está viendo que realmente era muy bajo el consumo y que necesitaban medidas de este tipo, de quitas de intereses o que alienten el consumo para reactivarlo”.

Los bancos aceptaron asumir el costo financiero de nuevos planes de 3 y 6 pagos sin interés que serían para los sectores más afectados por la caída de la financiación, como la industria de zapato o la indumentaria.

En cuanto a las prórrogas del Ahora 12 y 18, que siguen funcionado de jueves a domingo, buscarían que los bancos bajen las tasas de interés, que en algunos casos llegan hasta casi un 30 por ciento. En relación a esto, Melo opinó que “lo veo bien porque realmente el cambio que hubo con los valores de las tarjetas de crédito confundió un poco a las personas y al comerciante, a quien tampoco le sirvió porque no había operaciones con tarjetas de crédito. Al no cerrar la mayoría de las paritarias y al no tener la gente dinero en el bolsillo las compras en efectivo eran muy pocas.”

“Prueba y error”

“Hay un manejo de prueba y error que se está viendo no únicamente en medida económica sino en muchas situaciones. Creo que lo que se puede rescatar en algún sentido es que realmente cuando ven que han cometido un error tratan de poner de nuevo en práctica otra posibilidad como pasa en esto, con las tarjetas de crédito o débito, en el Ahora 12 y en el Procrear y tratar de subsanar en parte esa mala decisión que han tomado, eso es bueno. Es una buena iniciativa ante algunos errores que han cometido en las políticas económicas”, subrayó Melo.