Juan Pablo Itoiz: "Creo en el crecimiento de la Unnoba"

SECRETARIO DE EXTENSIÓN

¿Cuáles son los desafíos para este año en materia de Extensión universitaria?

-Nosotros definimos nuestra planificación anual a partir de tres vectores: primero, empezar a dotar de criterios de calidad cada una de nuestras prestaciones en los diferentes programas que se ejecutan desde la Secretaría de Extensión, no solo en la mejora de las condiciones en las cuales se prestan nuestros cursos, nuestras ofertas de talleres, sino empezar a revisar nuestros propios criterios de evaluación y de formulación de proyectos. Por otro lado, seguir sosteniendo el incremento de la participación de estudiantes y docentes en las actividades de extensión universitaria, que no se limitan exclusivamente a inscribirse en un curso de idiomas o participar de un taller cultural o practicar algún deporte sino que los estudiantes, a partir del acompañamiento de los docentes, entiendan que la vida universitaria implica mucho más que el simple hecho de cursar una carrera o de concurrir a un aula para durante un par de horas estar con un docente al frente de una clase. Hay actividades de vinculación comunitaria, de compromiso social que eso se traduce en proyectos, en algunos casos, de incorporación curricular, donde nosotros tratamos de fomentar a través de un programa que tiene la secretaría que es el Programa de Fortalecimiento de la Extensión Universitaria que tanto estudiantes como docentes se vinculen y trabajen en la formulación de proyectos que tengan una salida social.

-El traslado del edificio céntrico al edifico Raúl Alfonsín, ¿ha generado algún cambio con respecto a la afluencia de alumnos? ¿Se ha estabilizado la matrícula?

-La matrícula se ha estabilizado y obviamente que hay una gran diferencia porque el edificio Raúl Alfonsín es propiedad de la Universidad y el edificio donde funcionaba la Secretaría de Extensión anteriormente, en calle España, era un edificio que no era propiedad de la Unnoba. Entonces las mejoras edilicias, el confort, la calidad respecto del espacio en el cual se desarrollaba la actividad no eran las adecuadas, incluso en las cuestiones de accesibilidad, pensando que un gran número de los que concurren a nuestros cursos y talleres son adultos mayores y necesitan ciertas condiciones de accesibilidad. Eso nos generó alguna dificultad al comienzo que la Universidad pudo comunicar e informar al público que asiste, cuáles eran aquellas ventajas que tenía el nuevo edificio y también nos permitió enfocarnos hacia otros sectores de nuestra ciudad que por distintas circunstancias no se habían atrevido de alguna manera a preguntar, a acercarse a la Universidad. Durante todo el año pasado hicimos distintas actividades de promoción de nuestros programas en sociedades de fomento, en clubes de barrio y centros de jubilados contándoles de qué se trataban los programas, que pueden tener a la Universidad como un espacio de socialización y de encuentro y, de alguna manera aquella repercusión negativa en la primera instancia en cuanto al traslado del edificio se fue revirtiendo y hoy estamos en los números de inscriptos y de participación similares a hace dos años.

-Este año ha aumentado significativamente el número de ingresantes, ¿la Unnoba no tiene techo en su expansión?

-Estoy convencido de la expansión de la Universidad y de este crecimiento sostenido en el tiempo y lo puedo afirmar a partir de hechos concretos. En principio es una continuidad en la planificación estratégica de lo que la Universidad definió primero con su proyecto institucional, después con su plan de desarrollo, luego con su proyecto de planificación estratégica, cuál era el objetivo que quería apuntar. Lo señala permanentemente el rector, la mejora continua, la calidad en la formación académica, la inversión en infraestructura, la investigación y la búsqueda del conocimiento científico y, sin duda, en lo que compete en mi área es la vinculación comunitaria. Esto también tiene reflejo en la apropiación que hace la ciudadanía de la Universidad. En un comienzo, recuerdo los primeros años de nuestra oferta académica teníamos una competencia muy fuerte con otras ciudades donde los chicos de Junín o de la región priorizaban antes que venir a la ciudad o a Pergamino. Vemos que esa tendencia, más allá de que se sostenga, ha empezado a revertirse y eso es una señal de la calidad de la oferta académica de la Universidad. Ante igualdad de condiciones, y frente a las incertidumbres que puede despertarle a un chico a los 18 años o a la familia que se vaya a vivir a otra ciudad, encuentran la alternativa en la Unnoba. Me parece que claramente se está marcando una tendencia y el impacto que va a tener hacia el futuro la Universidad en Junín y en la Región va a ser similar al que tuvieron los ferrocarriles en el siglo pasado para la ciudad. Eso se nota fundamentalmente en la formación cultural de la ciudadanía, en la mejora en la capacitación. Hoy muchas de las actividades que van modificando los hábitos culturales y sociales –y, en menor medida, productivos y laborales- están marcadas por la impronta de la Universidad. Antes eso no lo teníamos.