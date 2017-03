Diego Guevara: “La música es mi motor y la disfruto al máximo”

PUJANTE MÚSICO JUNINENSE

Una guitarra criolla esperaba siempre a Diego Guevara en el living de su casa materna cuando volvía de la escuela primaria. Es que comenzó desde niño a jugar con la música y a preguntar acordes de “la criolla” a sus hermanos mayores, que hacían rock and roll con amigos.

La curiosidad y el placer por la música fueron en aumento durante su adolescencia y mientras terminaba sus estudios secundarios en el Colegio Padre Respuela. En reuniones familiares y cumpleaños, primero, y después con Los Guevara en el ámbito cultural de festivales musicales regionales y provinciales, el juninense ha comenzado a construir su camino como artista.

Su formación como músico

“La guitarra me despertaba mucha curiosidad. Cuando la tuve por primera vez en las manos me sentí completo y no la pude soltar más”, recuerda Guevara.

Motivado por esa sensación, pasó de tocar en privado para familiares y amigos a hacer sus primeras intervenciones en público acompañando en las misas de la parroquia San Ignacio de Loyola, por pedido del sacerdote.

En esa época, habiéndose criado escuchando rock internacional de la mano de Guns N' Roses, Aerosmith y Rata Blanca, decidió animarse a tocar de manera individual para el público en eventos, fiestas y casamientos con un repertorio muy amplio de temas melódicos y del estilo pop. “Yo venía de una influencia musical del rock y de pronto empecé a abrirme a otras experiencias porque entendí que te permite aprender mucho y tener la posibilidad de generar algo lindo en la gente”, afirma Guevara.

“Por aquellos días –rememora–, como todo adolescente pasaba momentos difíciles e inciertos en cuanto a mi porvenir y fue la música lo que me ayudó a enfrentar mis miedos, a sentirme seguro en un camino y a compartirlo con el resto de las personas”, cuenta Diego.

Con el pasar del tiempo, empezó a interesarse por el folclore tradicional de Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní y Gustavo “Cuchi Leguizamón” y a escuchar a Los Nocheros, como una nueva corriente fusionada con el rock. Frecuentó peñas y se cruzó con diferentes personalidades del folclore juninense que lo fueron incluyendo e invitando a participar del circuito. “Fue casi sin buscarlo. De pronto estaba tocando y un día, se me ocurrió decirle a mi hermano Pedro si no me acompañaba a tocar y accedió”, recuerda.

Los Guevara

Los Guevara nacieron por el año 2011. “Fue cuando comenzamos a tomarnos todo un poco más en serio, a pensarlo como proyecto y a querer crecer instruyéndonos”, explica el entrevistado.

Desde entonces, Los Guevara, conformado actualmente por los hermanos que le dan nombre al conjunto Diego (voz y guitarra), Pedro (guitarra) y Nicolás (bajo), Eliseo Seewald (batería) y Cristian Valero (teclados), tocaron en peñas y festivales regionales y teatros de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

La música que comenzaron a hacer como conjunto hace seis años, respeta el sentido original de las canciones y la esencia tradicional de la zamba, la chacarera y el gato. Pero por influencias y gustos de los músicos, se fusionan armónicamente elementos del rock.

Los años de experiencia los llevó a poder actuar antes de artistas importantes como Abel Pintos, Luciano Pereira, Los Tequis y Rally Barrionuevo. “Lo vivimos muy bien, como un logro por el clima de profesionalismo y compañerismo que nos proponemos generar”, expresa Diego.

El futuro

Su actividad actual la ocupan divide en dos proyectos: el disco que van a sacar en poco tiempo Los Guevara y una curiosidad de buscar hacer de forma solista trabajos musicales diferentes a los del grupo.

Terminar la parte de diseño del disco y cerrar todo lo que tiene que ver con las réplicas es el paso en el que se encuentra el conjunto. “Ya estamos en la etapa final del trabajo, tal vez falte un mes aproximadamente, luego queda empezar a presentarlo en distintos lugares”, vaticina Guevara.

El hecho de ser músicos independientes sin una productora que los financie, implica que hayan invertido su dinero para seguir tocando. Las peñas que organizan hace tres años y el apoyo incondicional de la gente es lo que más destaca cuando piensa en el logro de haber llegado al disco.

En cuando a su proyecto solista, Diego centra su búsqueda entre Junín y Capital Federal, hacia donde viaja asiduamente para poder conocer lugares y personas del ambiente. “Mis sentimientos y mis ganas son los que determinan cual será el paso siguiente y creo que un proyecto solista me permite contar más mi historia personal y hacer algo más íntimo”, comparte Guevara.

Balance

Con casi 30 años de tocar la guitarra, el bajo, la batería y cantar, Guevara afirma que “la música es vida, es mi motor y la disfruto al máximo”.

Al abordar su trayectoria, evalúa “que lo hecho hasta ahora es muy positivo, teniendo en cuenta las herramientas y las oportunidades que tuvimos, hemos logrado crecer mucho como músicos, como grupo y como personas”.

Cuando le preguntan por su futuro concluye que buscar “ser un puente que a través de la música pueda establecer un vínculo entre las personas y esa chispa de esperanza, ese ´yo puedo´ o esas ganas de bailar que siempre te deja una canción”.